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中国政府首批援助警用物资抵达所罗门群岛

2021年12月30日11:42 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼12月30日电（记者郝亚琳）霍尼亚拉消息：当地时间29日晚，中国政府援助所罗门群岛政府的首批警用物资运抵所首都霍尼亚拉。

　　中国驻所罗门群岛大使李明、所罗门群岛代理警察部长帕纳基塔斯等赴机场迎接。李明在机场说，11月下旬所罗门群岛爆发大规模骚乱，经济受到严重冲击。中方向所政府和人民表示深切同情和诚挚慰问，对一切暴力行径表示强烈谴责。中方同所政府和人民坚定站在一起，坚定支持所政府维护国内稳定的努力，坚定维护中所关系和在所中国公民的正当权益。

　　李明表示，中所建交两年多来，两国关系蓬勃发展，给双方人民带来了实实在在的利益。警务合作是中所关系重要内容。应所政府请求，中方决定紧急向所提供一批警用防暴物资，并派遣临时警务顾问组。

　　帕纳基塔斯说，中国援所警用物资重要且及时，展现了中国人民的友谊和尊重，将大大提升所政府维护和平、安全、法律和秩序的能力，提升所警方士气和履职尽责决心。所中建交以来，中方在抗疫、医疗卫生、基础设施等领域给予所方真诚援助，期待两国继续本着相互尊重的原则开展更多合作。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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