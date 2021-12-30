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英国日增新冠病例首超18万 奥密克戎已成英格兰主要流行毒株

2021年12月30日11:15 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦12月29日电（记者郭爽）英国政府29日公布的最新疫情数据显示，该国新增新冠确诊病例超过18万例，再创疫情暴发以来最高纪录。英国卫生安全局当天表示，英格兰90%以上社区感染病例源自奥密克戎毒株感染。

　　数据显示，该国新增确诊病例183037例，累计确诊12559926例；新增死亡57例，累计死亡148089例；该国12岁以上人员超过82%已接种过两剂新冠疫苗，超过57%已接种过疫苗加强针。

　　英国卫生安全局当天表示，目前在英格兰地区，90%以上的新冠社区感染病例源自奥密克戎毒株感染，因此，自本月31日起，该机构不再单独公布奥密克戎毒株感染病例数据。

　　此前，苏格兰已宣布奥密克戎毒株为该地区主要流行毒株，并已停止在每日疫情数据中将奥密克戎毒株感染病例数据单独列出。

　　英国卫生安全局当天公布的数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例39923例，累计确诊210122例。英国卫生大臣赛义德·贾维德此前指出，本国奥密克戎毒株“数据存在差距”，实际感染病例数“显著高于”官方公布数据。

　　英国首相约翰逊当天表示，目前被送入重症监护病房的新冠患者中，约90%没有接种新冠疫苗加强针，他强调接种加强针是“理智和谨慎”享受新年假期的唯一途径。

　　英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯此前警告说，随着奥密克戎毒株席卷全英国，其卫生服务已处于“战争状态”。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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