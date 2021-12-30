新华社北京12月30日电 12月29日下午，以“中国共产党和越南共产党领导各自国家探索建设社会主义的重大成就和历史经验”为主题的第十六次中越两党理论研讨会通过视频方式举行。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明和越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜出席并作主旨报告。

黄坤明指出，中越两国是山水相连的社会主义邻邦，是具有战略意义的命运共同体。前不久，习近平总书记同阮富仲总书记通电话，为促进双方社会主义事业和两党两国关系不断发展指明了方向。中共十九届六中全会全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，着重阐释新时代的历史性成就、历史性变革。一百年来，在探索建设社会主义的道路上，我们始终坚持党的领导，坚持和发展马克思主义，坚定不移走自己的路，充分发挥人民主体作用，在发展自身的同时造福世界。新征程上，我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定历史自信、担当历史使命，不断开创社会主义新局面。

阮春胜高度评价中国特色社会主义进入新时代取得的辉煌成就，表示愿同中方加强理论经验交流，深化政治互信，拓展各领域合作，推动越中关系和双方社会主义事业不断发展，为本地区及世界和平发展贡献力量。

(责编：刘叶婷、燕勐)