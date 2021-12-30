□ 严 瑜

1945年6月26日，第二次世界大战即将终结之际，来自世界各国的代表抱着和平与发展的心愿，齐聚美国旧金山，以举手表决的方式一致通过联合国宪章。当年10月24日，宪章正式生效，联合国成立，奠定了现代国际秩序基石，确立了当代国际关系基本准则。

此后70多年间，在联合国宪章宗旨和原则的指导下，联合国在维护世界和平、缓和国际紧张局势、解决地区冲突等方面发挥了重要作用。广大发展中国家赢得民族解放和国家独立，10多亿人口摆脱贫困，几十亿人口迈上现代化征程，极大增强了世界和平与发展的力量，深刻改变了世界格局。如联合国秘书长古特雷斯在2020年纪念联合国宪章签署75周年在线活动上所言，在联合国宪章的指引下，全球多边主义挽救了数百万生命，改善了人们的生活条件，成功避免了第三次世界大战。

70多年后的今天，旧的问题在消失，但新的挑战层出不穷。当今世界正面临百年未有之大变局，国际形势的不稳定性不确定性日渐增长，单边主义、保护主义、民粹主义日益冲击着全球化的深入发展。气候危机、环境破坏、网络攻击、核武器扩散和全球流行病等成为国际社会面临的共同难题。尤其是2020年新冠肺炎疫情暴发之后，国际合作屡屡受阻，多边主义频频遭遇挑战。

面对错综复杂的国际环境，世界各国维护以联合国为核心的国际体系，践行联合国宪章宗旨和原则，显得更为重要。历史已经证明：联合国宪章宗旨和原则是行之有效的，对维护世界和平与发展不可或缺。现实也在警示：联合国宪章所蕴含的多边主义精神内核非但没有过时，反而愈发凸显其时代价值——高举多边主义旗帜，是当下全球抗击疫情、推动世界经济复苏的现实需要，更是人类共同应对挑战的长远之计。

当前，国际社会绝大多数国家都主张弘扬联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义，以团结合作开创更加美好的未来。但也有个别国家固守冷战思维，动辄声称维护“基于规则的国际秩序”，试图把自己的意志和标准强加于人，妄想用少数国家制定的规则取代普遍接受的国际法则。

历史关口，召唤担当。各国关系和利益只能以制度和规则加以协调，不能谁的拳头大就听谁的。大国更应该带头做国际法治的倡导者和维护者，遵信守诺，不搞例外主义，不搞双重标准，更不能歪曲国际法，以法治之名侵害他国正当权益、破坏国际和平稳定。

作为第一个在联合国宪章上签字的国家，中国始终坚定不移地支持联合国宪章、联合国和多边主义。今年9月，中国国家主席习近平在第76届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出：“世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。”中国对国际秩序发展方向性问题的清晰回答，给调整中的国际关系体系增添了稳定性力量。

联合国维和行动第二大出资国、安理会常任理事国第一大出兵国；切实履行加入世界贸易组织承诺，不断提升对外开放水平，有力推动经济全球化；率先实现联合国千年发展目标，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程确定的减贫目标，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上；积极开展南南合作，向166个国家和国际组织提供近4000亿元人民币发展援助，实施近3000个成套援助项目……中国行动向世界表明，中国是联合国宪章的贡献者和守护者，始终致力于加强国际团结与合作，支持联合国在国际体系中的核心地位。

沧海横流，更当阔步人间正道。站在新的历史起点上，世界上一切进步力量应当继续携手，全力参与联合国事务，全力捍卫联合国的权威，全力维护联合国宪章宗旨和原则，高举真正的多边主义旗帜，向着构建人类命运共同体不断迈进。

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