新华社耶路撒冷12月29日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列国防部29日发表声明说，以色列将向巴勒斯坦移交1亿新谢克尔（约合3200万美元）代收税款。

声明说，除这笔款项外，以国防部长甘茨还批准其他一系列“建立信任措施”，包括“基于人道主义理由”为约旦河西岸6000名居民及加沙地带3500名居民提供合法身份、为600名巴勒斯坦商人发放进入以色列的许可等。

甘茨28日在以中部城市哈艾因角的家中与巴勒斯坦总统阿巴斯会面，就安全和民事问题进行讨论。甘茨对阿巴斯表示，以方将继续推动在经济和民事领域“建立信任措施”，并强调了加强安全协调、维护稳定、防止恐怖主义和暴力等“共同利益”。

据报道，今年8月29日，阿巴斯曾在位于约旦河西岸城市拉姆安拉的总统办公室会见甘茨，双方讨论了安全、外交以及经济等事务。8月30日，甘茨宣布采取一系列“善意姿态”，包括向巴勒斯坦移交5亿新谢克尔（约合1.55亿美元）代收税款、批准1.6万巴勒斯坦人前往以色列务工等。

根据巴以双方1994年签订的《巴黎经济议定书》，以色列负责对运往巴勒斯坦的物品征收关税，并对在以色列工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，定期将税款移交给巴方。这笔款项每年约23亿美元，约占巴勒斯坦政府运行预算的三分之二。暂停向巴方移交代收税款是以色列对巴方经常使用的“惩罚”措施。今年7月，以色列安全内阁决定，冻结向巴勒斯坦转交5.97亿新谢克尔（约合1.83亿美元）代收税款。

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