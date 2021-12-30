新华社莫斯科12月29日电（记者黄河）俄罗斯总统普京29日说，“北溪-2”天然气管道投产前准备工作已经就绪。

据俄罗斯总统网站消息，普京当天在以视频形式召开的俄秋冬供暖季保障工作会议上表示，俄罗斯及其合作伙伴已经完成“北溪-2”天然气管道投产前的准备工作，现在决定权在欧洲伙伴的手中。

他说，一旦欧洲方面同意“北溪-2”天然气管道投入运行，俄方将立刻开始输气，这意味着每年会有550亿立方米天然气被输往欧洲。这将有助于降低欧洲天然气价格。

俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒在会上介绍说，“北溪-2”天然气管道第二条支线的注气工作已于当天完成。

“北溪-2”天然气管道从俄罗斯经波罗的海海底到德国，项目管道由两条支线组成，可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国和欧洲其他国家。俄天然气工业股份公司今年9月宣布，“北溪-2”天然气管道建设已全部完成，计划在今年年底前投入运营。

美国长期以来反对“北溪-2”项目，称其为俄罗斯地缘战略项目。俄政府称美方阻挠这一项目意在挤占俄罗斯能源市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。受各种因素影响，“北溪-2”项目迟迟未能获批投入运营。

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