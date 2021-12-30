新华社莫斯科12月29日电（记者黄河）俄罗斯总统普京29日表示，2021年，俄罗斯与白俄罗斯在发展联盟国家关系方面迈出实质性步伐。

据俄罗斯总统网站消息，普京当天在圣彼得堡与赴俄参加独联体国家领导人非正式会晤的白俄罗斯总统卢卡申科举行了会谈。

普京表示，白俄罗斯是俄罗斯可靠的合作伙伴，2020年俄白双边贸易额比前一年下降17%，而今年到目前为止，尽管仍存在新冠疫情影响，但两国双边贸易额比去年增长36%。“今年批准的28个行业的一体化计划为俄白两国经贸合作创造了更好的条件。”普京说。

卢卡申科在会谈中表示，目前白俄罗斯同俄罗斯已建立了推动联盟国家一体化进程的机制，双方将继续努力共同落实有关工作。

会谈中，两国领导人同意在军事、航空制造等领域继续加强合作。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。今年11月4日，普京与卢卡申科在俄白联盟国家最高国务委员会视频会议上签署落实联盟国家一体化法令，批准涉及两国28个行业的一体化计划。

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