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科威特新政府宣誓就职

2021年12月30日08:53 | 来源：新华网
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新华社科威特城12月29日电（记者王薇 聂云鹏）以萨巴赫·哈立德为首相的科威特新一届政府29日宣誓就职。

据科通社报道，科威特新政府当天在王储米沙勒面前宣誓就职。米沙勒表示，希望新政府能团结合作，共同推动改革进程，实施经济计划，促进国家发展，同时希望政府和议会开展富有成效和建设性的合作，实现国家利益和人民福祉。

萨巴赫在就职仪式上表示，新政府将努力推动改革进程，以实现经济平衡和发展计划，为国家和人民服务。

米沙勒28日颁布法令，组成以萨巴赫为首相的新一届政府。新政府由15名成员组成，近三分之一成员来自上届政府。

萨巴赫领导的上届政府今年3月初就职。因国会议员拟向多名政府成员提出质询，上届政府于11月集体辞职。长期以来，科威特政府和议会关系紧张。议员曾多次发起针对政府成员的质询，政府辞职后有关质询的动议自动失效。

科威特首相应由埃米尔任命。11月15日，科威特埃米尔纳瓦夫签署埃米尔令，宣布王储米沙勒可协助其行使部分宪法职权。11月23日，米沙勒签署埃米尔令，任命萨巴赫为首相，负责组建新政府。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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