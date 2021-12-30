王 毅

2022年将至，中国同中亚国家在欢庆新年之际，将纷纷迎来建交30周年。这是中国同中亚国家关系史上具有里程碑意义的大事，值得我们共同隆重庆祝。

中国和中亚国家交往历史悠久，友谊源远流长。自中国汉代张骞“凿空”西域，古老的丝绸之路逶迤万里、穿越千年，紧密联结起中国和中亚各国人民，创造了波澜壮阔的友好交往，也培植了历久弥坚的深厚情谊。

30年前，中亚各国独立伊始，中国政府率先同五国正式建交，开启了双方友好交往的新纪元。30年风雨兼程，30年春华秋实，中国和中亚国家关系走过不平凡的发展历程，站到新的历史高点，取得令世人瞩目的丰硕成果。

——这30年，中国和中亚国家勠力同心、携手前行，打造了政治关系的新典范。我们本着互谅互让精神，通过友好协商彻底解决了历史遗留的边界问题，将3300多公里的共同边界变成了友谊纽带、合作桥梁。我们始终相互尊重、平等相待，坚定支持对方维护自身独立、主权和领土完整，坚定支持彼此选择的发展道路，坚决反对任何势力干涉我们的内政。我们的合作持续深化，相互关系实现由睦邻友好到战略伙伴的跨越，政治互信达到前所未有的新高度。近年来，在习近平主席同中亚国家元首的战略引领下，双方关系步入高度互信、彼此信赖的新时代，成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，为国际社会构建新型国家关系树立了样板和典范。

——这30年，中国和中亚国家精诚合作、协同发展，取得了务实合作的新突破。中国同中亚国家合作拥有地理毗邻的天然优势，符合六国人民的热切期盼，顺应共同发展的现实需要，甫一开始就展现出蓬勃的生机和活力。短短30年，中国同中亚国家贸易额由最初的几亿美元跃升至几百亿美元，增长近100倍；中国对中亚国家投资额也从几乎空白增至近400亿美元。如今，中国已成为五国最重要的贸易和投资伙伴之一。与此同时，我们共同实施了中国—中亚天然气管道、中哈原油管道、中吉乌公路、中塔公路等一系列战略性大项目，为各国经济社会发展注入强劲动力。2013年习近平主席在访问哈萨克斯坦期间首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议后，中国和中亚国家合作更是驶入快车道，一大批涉及农业、水利、电力、纺织、机械、加工等领域的大项目破土动工，有效解决了我们发展过程中面临的迫切难题，推进了各国工业化、现代化进程，也让越来越多的老百姓过上了好日子。在共建“一带一路”方面，我们六国昂首走在国际社会前列，是令人羡慕的第一方队。

——这30年，我们互帮互助、风雨同舟，构建了安全合作的新架构。作为有着漫长共同边界的邻邦，中国同中亚国家在安全方面唇齿相依、休戚与共，是天然的伙伴和盟友。面对复杂多变的地区安全形势，我们始终坚持普遍安全才是真正安全，不断建立健全安全合作机制，深入开展执法安全合作，举行多双边联合演习和边境联巡，联手打击“三股势力”、贩毒、跨国有组织犯罪，持续开展人员培训和执法能力建设合作，坚持反对外部势力在中亚策动“颜色革命”。我们还围绕阿富汗局势沟通协作，努力推动阿民族和解与和平重建进程。今年阿富汗局势发生重大变化后，我们又及时推动召开阿问题邻国外长会，全面协调立场，为维护中亚地区的和平安宁贡献力量。

——这30年，我们互学互鉴、常来常往，掀起了人文交往的新浪潮。国之交在于民相亲！中国同中亚各国的人文合作机制不断健全，地方、高校、智库、媒体、文艺团体等各界密切交流，科技、医疗、旅游等合作方兴未艾，互派留学生、联合考古、互译文学作品、互映影视剧如火如荼，“中国热”“汉语热”在中亚各国不断升温。越来越多的中亚年轻人来华留学、经商。中国民众对中亚的关注度也不断攀升，多所高校开设了中亚各国国语课程。在新冠肺炎疫情面前，我们和衷共济、共克时艰，政府联手抗疫，人民彼此鼓劲，哪里有需要，抗疫物资就源源不断运往哪里，中国的医疗队就第一时间赶往哪里。中国同中亚传承千年的丝路情谊在新形势下更加牢固，世代友好已经融入六国人民的血脉。

——这30年，我们团结一致、相互支持，开创国际协作的新局面。同为发展中国家，求和平、谋发展、促合作是我们共同的需求。我们坚决反对单边主义，坚决反对霸权霸道霸凌行径，坚定支持彼此捍卫独立、主权和领土完整等核心利益，坚定维护国际公平正义，共同坚守以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内密切协调配合，坚定支持对方提出的重大合作倡议，共同践行多边主义。我们还顺应形势，成功建立了“中国+中亚五国”外长会晤机制，为本地区合作搭建了新平台，开辟了新局面。

行至半山不停步，船到中流当奋楫！当前，百年变局与世纪疫情交织共振，国际形势风云变幻，全球格局深度调整，地区局势复杂演变，中国同中亚国家关系发展既面临新机遇，也面临新挑战。唯有手挽手、肩并肩、心连心，相互支持、精诚团结，才能共御风险、共抓机遇、共谋发展。新形势下，中方愿同中亚国家继续拓展全方位合作，让我们的关系起新步、开新局。

一是共建坚实牢固的战略互信格局。继续以元首外交为引领，以平等相待为基础，持续扩大政府、议会、政党、地方各层级交流合作，坚定支持对方走符合本国国情的发展道路，坚定支持对方维护本国核心利益和繁荣稳定，携手应对风云激荡的国际和地区形势，共同捍卫我们六国的战略安全和发展利益，永远做彼此最值得信赖和倚重的战略伙伴。

二是共建持续扩大的互利开放格局。中国愿同中亚各国分享开放红利、共享发展机遇、畅享美好未来。我们要充分发挥地理相邻优势，保持既有公路、铁路、油气管线畅通运营，进一步完善互联互通网络，强化“硬联通”。同时，提升跨境物流服务，推进货物通关便利化，开设特殊商品过境“绿色通道”，建立健康码信息互认机制和人员出入境快捷通道，提升“软联通”。秉持高标准、可持续、惠民生原则，高质量共建“一带一路”，实现地区共同发展与繁荣。

三是共建深入人心的睦邻友好格局。中方愿以习近平主席同各国元首的系列共识为引领，驰而不息开展各层级、全领域友好往来，不断提升中国同中亚各国人民交往的深度和广度。继续大力弘扬丝路精神，倡导文明互鉴，推进教育、媒体、智库、艺术、科技、青年等各界的全面互动，让六国人民像走亲戚一样你来我往，让世代友好理念永续传承。

四是共建和平稳定的区域安全格局。阿富汗变局冲击地区安全，“三股势力”沉渣泛起，严重威胁地区稳定。中方愿继续同各国一道，依托双边和上海合作组织、亚信等多边平台，进一步深化执法安全合作，坚决打击“三股势力”，共同防范跨国有组织犯罪、毒品走私、网络犯罪，协力打造“平安丝路”，让六国人民永沐和平安宁。

五是共建公平正义的国际合作格局。当前，冷战思维、零和博弈甚嚣尘上，单边主义、强权政治逆流横行，《联合国宪章》宗旨和原则遭受严重侵蚀。在全球治理变革中，我们六国肩负着共同使命，要坚定维护以联合国为核心的国际体系，共同做世界和平的建设者、多边主义的倡导者、国际秩序的维护者、互利共赢的实践者，积极推动构建人类命运共同体。

千川江海阔，风好正扬帆！卅载合作积淀，早已化作中国同中亚国家关系勇毅前行的坚实基础。站在新的历史起点上，中国愿同中亚五国继往开来，锐意进取，共创彼此关系新的辉煌！

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)