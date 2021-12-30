吴金淮

长期以来，出口管制作为维护国际安全，防止大规模杀伤性武器扩散的重要实践，对世界和平、稳定与发展一直发挥着重要作用。但近年来，个别西方国家滥用出口管制，将其作为谋取一己私利的政治工具，甚至披着多边主义画皮搞伪多边主义，严重损害了其他国家和平利用出口管制物项和开展正常国际科技交流合作的权利。《中国的出口管制》白皮书的发布，全面介绍了中国完善出口管制治理的立场、制度和实践，呼吁各国推进国际出口管制朝着公正、合理、非歧视的正确方向发展，更加平衡地反映大多数国家意愿和利益，这对推动国际出口管制成为服务世界和平与发展、造福全人类的“天下之公器”具有重要意义。

出口管制国际治理遭遇单边主义逆流

当前，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期，国际出口管制领域面临严峻挑战。少数国家所采取的单边出口管制措施正逐渐侵蚀现行以国际法为基础的国际秩序，愈加背离国际出口管制服务共同安全与发展的初衷。

尤其是近年来，滥用出口管制措施已成为以美国为代表的个别国家实现政治目标的工具。美国泛化国家安全概念，凭借其军事实力、金融霸权和高科技优势，对所谓的“敌人”和“对手”国家极限施压，甚至是第三方也难逃其“长臂管辖”，这些做法给他国可持续发展造成严重影响。

美国搞出名目繁多的各种出口管制黑名单，肆意打压别国高科技企业，破坏全球产业链、供应链、价值链安全稳定，还试图以多边之名行单边之实，拉帮结派搞“小圈子”、建“联盟”，阻挠正常的国际科技交流与合作。甚至以“人权”“民主”等为借口，对他国实施单边管制和制裁，严重干涉别国内政。

这些无视国际法和国际关系基本准则的做法，以及借出口管制之名肆意干涉、打压他国的霸凌行径，是实实在在的逆潮流而动，势必会被国际社会所摒弃。悬崖勒马，迷途知返，顺应国际社会求和平、促发展的大势，才是回归国际出口管制多边治理的坦途正道。

完善出口管制国际治理需回归真正多边主义

万物并育而不相害，道并行而不相悖。有效的多边治理是确保出口管制符合全球发展与安全利益的重要保障。当个别国家将狭隘的国家私利凌驾于国际社会共同利益之上，所有人都将蒙受损失。出口管制国际治理事关全球发展与各国利益，应该由大家商量着办，绝不能由一国或少数几个国家说了算。

出口管制国际治理历来以推进国际共同安全和发展为基准。防止大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散仍是目前攸关人类生死存亡的重大事项。遵守国际防扩散义务是出口管制国际治理的底线，各国应继续在核、生、化、导等敏感领域严格履行国际义务、遵守有关承诺，共同打击非法活动。

同时，出口管制国际治理应平衡处理全球安全与发展问题。发展是世界各国的权利，而不是个别国家和“小圈子”的专权。在遵守国际防扩散义务的前提下，发达国家应充分尊重发展中国家权益，尊重其和平利用受控物项与科技进步成果，促进国家发展、改善民生的需求。各国特别是发展中国家应不受歧视地享有和平利用出口管制物项的正当合法权利。个别西方国家理应遵守国际经贸规则，不要将完全民用物项与虚构的军事用途硬扯到一起，不应为正常的国际科技交流与经贸合作设置障碍，而应当保障全球产业链、供应链的安全顺畅运行，在相互尊重、互利共赢的基础上开展国际经贸合作，为促进全球可持续发展作出积极贡献。

为进一步保障和促进出口管制国际治理健康发展，国际社会应始终高举真正的多边主义火炬，坚持走团结合作道路。夯实国家间交流机制，加强国际合作，促进出口管制国际协调，鼓励和促进出口管制物项合规贸易，抵制歧视性做法。切实维护好有关国际条约的权威性，发挥好符合真正多边主义国际机制的作用，在平等互利的多边平台下妥善解决分歧和矛盾，捍卫自身的发展权益，在出口管制国际治理中真正实现各国权利平等、机会平等、规则平等。从人类共同福祉出发，致力团结合作，倡导开放共赢，践行平等尊重，不断发展和完善出口管制国际治理。个别国家应彻底摒弃单边主义、冷战思维与零和博弈，顺应历史潮流和世界大势，尊重国际社会求和平、促发展的整体诉求。

中国始终致力于推动国际出口管制沿着公正、合理、非歧视的正确道路前行

中国作为负责任大国，始终站在人类进步的一边，站在国际公平正义一边，站在所有爱好和平的国家和人民一边，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，致力于促进世界和平与发展。中国一贯以总体国家安全观为根本遵循，统筹自身安全和共同安全，积极履行防扩散等国际义务，努力建设与自身国际地位相称、同国家安全和利益相适应的出口管制体系，出台和完善了包括《出口管制法》在内的一系列法律法规。同时，中国长期坚定支持和遵守联合国安理会第1540号决议等联合国框架下的机制决议；在中国倡议下，2021年12月，第七十六届联大通过“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议，该决议得到广大会员国赞同和支持。此外，中国还聚焦出口管制双多边交流与合作，坚持共商共建共享原则，积极与出口管制相关多边机制开展交流对话，促进出口管制物项合规贸易，为提升国际出口管制的公平性、开放性作出了中国贡献。

《中国的出口管制》白皮书向世界展示了中国致力于世界和平与发展、践行真正的多边主义的坚定决心。随着实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，中国将站在人类命运共同体的高度，与国际社会一道，推动出口管制国际治理沿着公正、合理、非歧视的正确道路不断前进。

（作者为中国军控与裁军协会研究员）

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 03 版）

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