让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带，这是构建人类命运共同体的应有之义

“应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量。” 回望即将过去的2021年，习近平主席2019年在亚洲文明对话大会开幕式上发表的主旨演讲，始终具有很强的现实指导意义。

当前，百年变局和世纪疫情叠加交织，全球性挑战层出不穷。个别国家抱持冷战思维，沉迷于以意识形态划线，威胁世界和平与安全。人类迫切需要树立正确的文明观，加强文明交流互鉴，促进民心相通，不断汇聚起战胜共同挑战的文化文明力量。

中国始终坚持平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。年初，在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上，习近平主席提出摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路，强调“各国历史文化和社会制度各有千秋，没有高低优劣之分，关键在于是否符合本国国情，能否获得人民拥护和支持，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否为人类进步事业作出贡献”。在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上，习近平主席强调要弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，倡导不同文明交流互鉴，促进人类文明发展，并宣布中方将在疫情得到控制后即举办第二届亚洲文明对话大会，为促进亚洲和世界文明对话发挥积极作用。

中国始终秉持人类命运共同体理念，推动文明交流互鉴、促进民心相通。落实亚洲文明对话大会成果，中国与巴基斯坦、韩国、伊朗、老挝、亚美尼亚等国签署关于经典著作互译出版的备忘录；在中国—中东欧国家领导人峰会上，中方提出加强文化、教育、旅游、体育、媒体、出版、智库、青年、地方等领域交流合作；在金砖国家领导人第十三次会晤上，中方倡议建立金砖国家职业教育联盟，举办职业技能大赛，为五国职业院校和企业搭建交流合作平台；在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中方表示愿同东盟加强职业教育、学历互认等合作，增加中国—东盟菁英奖学金名额，开展青年营等活动；在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，中方提出将同非洲国家密切配合，共同实施人文交流等“九项工程”……一系列中国倡议和中国行动，为建设开放包容的世界注入了新动力。

多样性是世界的基本特征，也是人类文明的魅力所在。文明差异不应该成为世界冲突的根源，而应该成为人类文明进步的动力。经历疫情洗礼，各国人民更加清晰地认识到，要摒弃冷战思维和零和博弈，反对任何形式的“新冷战”和意识形态对抗。与个别国家以意识形态划线、制造分裂对抗不同，中国坚定弘扬全人类共同价值，促进各国团结合作，坚决反对利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化，坚决反对打着“民主”和“人权”幌子干涉别国内政，得到国际社会广泛支持。

让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带，这是构建人类命运共同体的应有之义。中国将继续与各国一道，秉持平等和尊重，通过对话交流相互借鉴、取长补短，让文明的光芒熠熠生辉，共同开创人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)