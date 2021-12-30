构建安全共同体，契合中华民族5000多年来一直追求和传承的和平、和睦、和谐理念，也契合世界各国求和平、谋稳定的普遍愿望

近期，大批阿富汗松子通过“松子空中走廊”运抵中国，拉开了中阿两国农产品贸易逐步恢复的序幕。截至12月20日，已有1170吨松子搭乘26架松子包机来到中国，为阿富汗民众创收1600多万美元。推动阿富汗特色农产品输华，这是中国助力阿富汗经济重建的实实在在行动，也有助于促进阿富汗和平稳定。

“各成员国应该加强协作，用好‘上海合作组织—阿富汗联络组’等平台，推动阿富汗局势平稳过渡，引导阿富汗搭建广泛包容的政治架构，奉行稳健温和的内外政策，坚决打击一切形式的恐怖主义，同周边国家实现友好相处，真正走上和平、稳定、发展的道路。”习近平主席在今年9月举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议上强调。走安危共担之路，这是中方提出的构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的重要内容。

百年变局和世纪疫情交织叠加，国际格局加速演变，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。恐怖主义、网络安全、气候变化、生物安全、重大传染疾病等非传统安全挑战日益严峻，与地缘政治和地区热点等传统安全问题相互交织，使国际和地区安全形势日趋复杂多样。实现普遍安全，使人人享有和平安宁，依然任重道远。

“当今世界，安全问题的联动性、跨国性、多样性更加突出。安全问题是事关人类前途命运的重大问题”“实现各国共同安全，是构建人类命运共同体的题中应有之义”……习近平主席深刻把握人类前途命运和世界发展大势，为推动全球安全治理提供重要思想指引。在2014年亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上，习近平主席提出并阐释共同、综合、合作、可持续的安全观；在2017年联合国日内瓦总部的主旨演讲中，习近平主席系统阐述构建人类命运共同体重要理念，强调坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；在2020年上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议上，习近平主席提出构建安全共同体……一系列中方倡议顺应时代发展，符合各国对加强全球安全合作的期待，为解决当今世界面临的安全挑战贡献重要智慧和方案。

共同、综合、合作、可持续的安全观超越了狭隘的零和安全思维，旗帜鲜明地倡导命运与共，捍卫普遍安全，为全球安全治理指明新的路径。共同，就是要尊重和保障每一个国家安全。综合，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。合作，就是要通过对话合作促进各国和本地区安全。可持续，就是要发展和安全并重以实现持久安全。“中国倡导的安全观为应对当今纷繁复杂的国际局势提供重要指引”“中国的安全观提倡在考虑各方利益的基础上解决冲突”“中国的安全主张与安全观，正发挥着积极作用”……这一安全观在国际社会日益深入人心。

在经济全球化时代，各国安全相互关联、彼此影响。没有一个国家能凭一己之力谋求自身绝对安全，也没有一个国家可以从别国的动荡中收获稳定。全球新冠肺炎疫情延宕起伏再次印证了这一点。维护并践行真正的多边主义，是有效应对各类传统和非传统安全挑战的正确方向，是真正实现持久和平与共同安全的必由之路。从向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠疫苗，到助力阿富汗经济重建、在中东问题上坚持主持公道，再到提出同非洲国家共同实施和平安全工程等，中国始终秉持人类命运共同体理念，以切实行动促进维护共同安全。

构建安全共同体，契合中华民族5000多年来一直追求和传承的和平、和睦、和谐理念，也契合世界各国求和平、谋稳定的普遍愿望。面对全人类的共同挑战，中国将继续与全世界爱好和平的国家一道，坚定弘扬全人类共同价值，坚定维护并践行真正的多边主义，推动建设持久和平、普遍安全的世界。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)