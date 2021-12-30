本报记者 韩晓明

12月28日，《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》读者见面会在北京举行，中宣部、中央党史和文献研究院作为本书的编辑出版单位，与来自各领域的中外读者见面，畅谈读书体会，交流学习心得。

本月初，《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》正式出版，这是中国人权事业发展史上的一件大事。《论述摘编》分9个专题，共计335段论述，摘自习近平同志2012年11月15日至2021年10月30日期间的报告、讲话、谈话、演讲、贺信、指示等160多篇重要文献。著作出版后，引起了国内外广泛关注，广大读者反响热烈。

中宣部副部长蒋建国主持见面会并表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视人权工作，习近平总书记围绕尊重和保障人权发表的一系列重要论述，立意高远，内涵丰富，思想深刻，站在时代思想、人权文明和人类道义的制高点上，为新时代中国人权事业发展指明了前进方向，为推动世界人权事业进步贡献了中国智慧和中国方案。习近平总书记“以人民为中心”的人权理念，明确人民幸福生活是最大的人权，强调人民在人权事业中的主体地位，坚持将“人民是否满意”作为人权事业发展的衡量标准。

中央党史和文献研究院副院长黄一兵表示，习近平总书记关于尊重和保障人权的一系列重要论述彰显了中国共产党坚持人民至上的价值追求和为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，体现了中国共产党坚持独立自主、走适合国情的政治发展道路和人权发展道路的一贯立场主张，展现了中国共产党坚持胸怀天下的深厚情怀和为人类作出新的更大贡献的使命担当。

“这本书中让我印象最深刻的就是‘人民至上’的理念。”北京阜外医院医生、亚洲心脏病学会副会长米斯巴胡尔·费杜斯说，“疫情突如其来，一直在中国工作和生活的我，见证了中国政府为保护中国人民生命安全和身体健康所采取的举措。中国及时发布分享疫情相关信息，积极开展国际合作，向疫情较为严重的国家和地区提供力所能及的必要支持和帮助，还派出了抗疫医疗专家组。得益于中国的帮助，疫情在我的祖国孟加拉国得到了有效控制。”

“这本著作的问世恰逢其时。”来自尼日利亚的CGTN智库研究员吴英雄认为，这本著作在全球人权论述中引入中国视角，书中的思想同样值得许多发展中国家借鉴。“追求人权的过程中应该尊重不同国家独特的文化、历史和经济现实。各国应该自由地选择其人权实现道路。只有真诚地尊重不同的人权观，我们才能实现人类命运共同体。”

“这部著作具有鲜明的实践性。”中国人民大学人权研究中心副教授孟涛认为，习近平总书记关于尊重和保障人权的重要论述基于中国的实践，展现了中国智慧、中国方案。

西南政法大学人权研究院副教授尚海明认为，习近平总书记的一系列重要论述，阐释了中国共产党“人民至上”的人权理念，也是中国共产党对于中国人民的庄严承诺。中国共产党强大的执政能力，是中国人权事业能够不断发展进步的重要政治保证。

“中国一直是国际秩序的重要维护者，支持联合国人权事业的发展。”中国政法大学人权研究院常务副院长张伟表示，中国坚持人类命运共同体理念，在推动联合国人权理事会改革方面发挥了重要作用。

“中国不断为世界人权事业发展作出贡献，中国的人权观与广大发展中国家有着强烈共鸣。”来自巴基斯坦的全球化智库研究员明竺表示，美西方国家以所谓“人权”为武器，损害发展中国家利益，这不得不令人警惕。她认为，人权不是空洞的概念，而是需要通过务实的、有效的举措，逐步推进人权的实现。“无论是在中国的城市还是乡村，我观察到的是人民生活的持续改善、享受人权的主体是全体中国公民。我看到了中国的人权理论真正地实践在中国大地上。我非常希望这部作品能够被翻译成不同的语言，让世界各国人民更多更深入地了解中国、了解中国的人权观。”

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 03 版）

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