本报记者 林子涵

■ 复旦大学联合国与国际组织研究中心主任 张贵洪

■ 对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员 王志民

■ 外交学院副教授 牛仲君

2021年，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。国际社会广泛认同，应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，多边主义是良方。

然而，2021年也见证了个别国家披着“多边主义”和“规则”外衣，重拾冷战思维,大搞伪多边主义和“集团政治”，挑动分裂对立，制造集团对抗，极力推行霸权行径和强权政治，致使多边主义遭遇前所未有的“逆流”。

世界应维护和践行怎样的多边主义？坚持多边主义在当下有何重要意义？单边主义、伪多边主义给世界带来哪些威胁？未来应如何维护和践行多边主义？围绕这些问题，本报记者邀请3位专家深入解读。

世界应维护和践行怎样的多边主义？

据联合国新闻网报道，联合国大会主席沙希德在今年第76届联大会议期间表示，联大高级别会议上各方热烈的对话、磋商，证明多边主义依然存在并充满活力。世界应继续相信对话和外交，继续相信联合国。在疫情、气候变化、国际和平与安全等全球性议题上，多边主义仍是应对共同挑战的唯一出路。

张贵洪：真正的多边主义是价值性和工具性的统一。多边主义的价值性体现在国际关系的民主化和法治化、大小国家平等、和平解决国际争端等方面。通过规则、谈判、协商，而不是通过强权、武力、胁迫处理国与国之间的关系，体现的是多边主义的工具性。

联合国是真正多边主义的集大成者。联合国是多边主义的组织体现，是多边机制的核心和多边合作的主要平台。真正的多边主义就是维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以《联合国宪章》宗旨原则为指导的国际规则。维护联合国的权威，支持联合国的工作，是真正多边主义的基础和前提。

王志民：真正的多边主义，与伪多边主义的概念相对立，包含五项内涵。第一是坚持主权平等，反对强权政治，这是国际法与国际秩序的基本原则；第二是坚持开放包容，绝不拉帮结派，反对搞“又打又拉”的封闭排他的“小圈子”；第三是坚持协商合作，不搞冲突对抗，增强团结互信，通过平等对话解决争端，反对动辄使用武力或以武力相威胁；第四是坚持互利共赢，不搞零和游戏，以更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作，应对地区争端和恐怖主义、气候变化、资源短缺等全球性挑战；第五是坚持国际关系民主化，不搞霸权霸凌，反对长臂管辖和单边主义，由世界各国平等协商、谋求共赢。

在坚持多边主义的问题上，中国一向秉持“计利当计天下利”的义利观，始终坚持“独行快，众行远”的世界观和格局观，为多边主义理论与实践作出许多重要贡献。其中，“一带一路”倡议以共商、共建、共享为原则，秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，不断朝着人类命运共同体方向迈进，成为当今世界范围最广、规模最大的国际发展合作倡议和最受欢迎的国际公共产品。截至目前，中国已与145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，堪称推动和践行多边主义的典范。

牛仲君：多边主义具有公开性、平等性、包容性的特点。公开性指反对暗箱操作，反对个别国家操弄决定国际共同事务；平等性指国家不论大小、强弱、贫富一律平等，能平等地发表观点、阐述本国意愿；包容性指任何一个国际决议、国际规则的制定，都需要兼顾不同类型的国家，由他们的意愿形成包容性的观点，最后形成国际社会广泛接受的规则或决议。

多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界“带节奏”，而应在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。

坚持多边主义在当下有何重要意义？

当前，新冠肺炎疫情延宕蔓延引发多重危机，国际社会多年积累的发展成果遭受严重侵蚀。面对前所未有的挑战，是搞零和博弈、强权霸凌，还是致力于多边合作、互利共赢，人类必须作出正确抉择。

据新加坡《海峡时报》报道，联合国秘书长缅甸问题特使诺琳·海泽近日表示，世界进入充满不确定性和复杂性的新阶段，能否有效应对重大全球性挑战，取决于多边治理的有效性。近期新冠病毒奥密克戎变异毒株的出现，提醒世界需要疫苗公平和多边主义。

张贵洪：在百年变局和世纪疫情交织，地缘政治博弈和大国战略竞争加剧的大背景下，坚持多边主义尤其重要。

坚持多边主义，有利于解决全球性问题。气候变化和公共卫生是当前世界面临的两大全球性问题。多边主义在全球气候变化治理中得到了较充分的体现，气候治理基本走上了正轨。但是，在应对新冠肺炎疫情上，多边主义未能有效发挥世人期待的作用，抗疫合作乏力，国际社会久久不能走出疫情。

坚持多边主义，可以为缓和大国竞争提供可能性。在通过多边方式共同应对全球性挑战的过程中，大国总要开展一定形式和一定程度的对话合作，从而为缓和双边紧张关系争取时间，提供契机。

坚持多边主义，是实现国际关系民主化的必由之路。多边机制是中小国家表达诉求和争取利益的重要渠道，也是大多数国家参与全球治理的主要方式。

王志民：世界需要真正的多边主义。首先，多边主义为国际和平与安全提供了理念和机制保证。多边主义理念强调以和平方式解决国际争端，对战争有抑制作用。在多边机制方面，联合国安理会在维护国际和平与安全方面负有特殊责任，保证安理会成功履职，有利于维护全球战略稳定。

第二，多边主义为共同发展提供了理念和机制保证。多边主义重视协商合作、互利共赢，为建设更加美好的世界提供正确理念指引。丰富的多边开发体系和多边合作机制，也为促进国际和地区经济社会发展发挥了重要作用。

第三，多边主义尊重文化多样性，致力于弥合文化分歧，形成发展合力。当前，有个别国家或势力利用不同国家和民族间的矛盾，煽动国际恐怖主义、民族分裂主义、宗教极端主义，对世界和平与安全产生严重威胁。要消除这一威胁，须标本兼治，在多边合作中促进文明交流互鉴，增进国际互信，进而推进其他方面合作进程。

第四，多边主义有利于提升发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，通过地区组织和多边机制等，保障发展中国家权益和发展空间，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

牛仲君：进入21世纪，全球性问题和挑战层出不穷，仅由某个霸权国家牵头已不足以应对全球性挑战，以西方为主导的全球治理模式日益暴露其短板和局限性，新冠肺炎疫情的暴发进一步证实了这一点。在此背景下，多边主义为各国应对全球性问题挑战提供了有效路径。

坚持多边主义，有利于各国在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系，变原来的西方治理为真正的全球治理，让更多国家参与到国际事务中来，尤其有利于提高发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，实现国际关系民主化、法制化建设。

单边主义、伪多边主义给世界带来哪些威胁？

一段时间以来，以美国为首的个别国家打着多边主义旗号，拉帮结派搞“小圈子”；标榜所谓“基于规则的秩序”，把“家法”凌驾于国际法之上；声称“不搞新冷战”，却处处以意识形态划线，企图煽动分裂和对抗。美英澳三边安全伙伴关系、美日印澳四边机制、“民主峰会”等无一不是美国主导的“集团政治”表现。此外，美国近年来还频繁上演“退群”“入群”把戏，对国际组织和国际条约“合则用，不合则弃”，公然破坏以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，只为满足“美国优先”。独家反对重启生物武器多边核查机制谈判、反复干扰世卫组织正常履职、挥舞制裁大棒挑起贸易争端……美方行径逆历史潮流而动，遭到国际社会普遍反对。

张贵洪：当今世界，“小圈子多边主义”“本国优先多边主义”“有选择的多边主义”等伪多边主义成为某些国家进行竞争和对抗的工具。这些伪多边主义的本质是“集团政治”、单边思维和机会主义，与真正多边主义的价值是背道而驰的。

单边主义和伪多边主义造成世界的分裂和地区的不稳定，加剧了地缘政治紧张局势，激化大国之间的矛盾和分歧，弱化了国际关系中信任和合作的基础，使国际社会的政治生态从文明转向野蛮。

王志民：单边主义威胁国际和平与安全。以美国为首的个别国家，为巩固自身霸权地位，不惜践踏他国权益，甚至以武力相威胁，严重威胁世界和平与安全。美国历史上，军工复合体这一强势利益集团就屡屡绑架政治决策，将发动战争视为谋利手段，不断给世界制造灾难。

单边主义不利于共同发展。美国打着多边主义旗号，搞拉帮结派的“小圈子”，将国家分为三六九等，严重阻碍各国增进互信、协调合作、共谋发展。此外，美国还打着“民主”“人权”旗号实施长臂管辖，编织名目干涉别国内政，对他国和他国企业的发展制造障碍。

单边主义煽动意识形态对立，通过颜色革命颠覆他国政权，至今给全球治理留下众多难题。

单边主义制造隔阂分裂，推动“筑墙”“脱钩”，甚至企图挑起“新冷战”，把地区国家拖入对抗泥潭，增加国际形势不稳定因素。

牛仲君：一些国家以多边主义之名行单边主义之实，把自己国家的利益强加于国际规则之上，拼凑“小圈子”，搞意识形态对抗，这本质上是利用霸权的形式维护自身利益。

近年来，美西方国家在实力下降的情况下，极力维护不合理不公正的国际政治经济旧秩序，以狭隘的民族主义、民粹主义代替全球主义和多边主义，试图巩固传统的西方治理模式。这不仅对应对全球性共同挑战毫无助益，也不利于推动全球治理变革和国际关系民主化建设，显然是逆历史潮流而动，站在了历史的错误一边。

如何坚持真正的多边主义？

美国《外交政策》网站近期刊文称，世界正处于历史拐点，人类的集体未来比以往任何时候都更取决于有效的全球合作。联合国仍是当前唯一真正具有代表性的多边组织，在全球公共问题上仍可以发挥重要作用。要重振多边主义，联合国必须与民族国家、区域组织、私营部门等多层网络展开密切合作，以取得长久的成果。

张贵洪：真正的多边主义，需要国际社会所有成员的参与和支持，更需要大国作出贡献和示范。

坚持真正的多边主义，就是要积极参与和支持联合国的和平、发展和人权事业。联合国的权威和效力主要取决于会员国特别是大国的支持。会员国不论大小、强弱，首先要把自己国内的事务处理好，而大国有责任积极提供国际公共产品，这个世界就会更加美好。

坚持真正的多边主义，需要积极参与多边国际条约。因为国际条约是国际规则的来源和国际法治的基础，也是多边合作的法律保障。为此，需要统筹推进国内法治和涉外法治，不断完善国内法律、法规和条例，提升履行国际条约的水平和能力。

坚持真正的多边主义，还需要积极参与多边合作议程。除了全球多边主义，还有各种地区的多边主义。通过参与各种多边合作倡议、项目和议程，可以为联合国可持续发展倡议和世界可持续安全提供助力，弥补地区和全球治理的不足。

王志民：坚持真正多边主义是全球治理的良方，是得道多助的不二选择。

坚持多边主义，首先要坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对一切形式的单边主义和保护主义，戳穿伪多边主义的真面目，使之失去藏身和用武之地。

其次，强化有效的多边合作机制，团结绝大多数国家和非国家行为体，包括政党团体、社会团体、跨国企业等，多层次推进多边主义全球治理。

其三，各国应切实承担国际责任，以国际法为基础，以共同但有区别的责任原则为基石，强化自身行动，提升合作水平。尤其是发达国家，应率先履行承诺，加大对发展中国家支持力度。

其四，发挥联合国和地区性国际组织作用。联合国是当今世界最大的多边主义舞台，重大全球问题仍须通过联合国协商解决。坚决维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义，将使单边主义逐渐失去操弄空间。此外，一些专业性国际组织，也可以在具体细分领域发挥重要作用，从专业角度完善全球治理。

牛仲君：坚持多边主义，首先要加强国际组织、国际合作规则的作用，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

第二，在国际合作方面，坚持国家权利和义务的统一。大国应重视履行大国责任和义务，向国际社会提供更多公共产品，自觉接受国际规则的约束，杜绝肆意“退群”“入群”、把本国利益凌驾于国际规则之上的行为。

第三，尊重国际社会的多元文化，反对以单一的西方价值观作为全球治理模式的唯一底色，推动构建多元文化共存背景下的国际新秩序。

第四，增强多边主义的普惠性、有效性，着眼解决国际社会共同关切，推进减贫、抗疫、绿色转型等各领域的切实合作，使各国通过多边合作获得实惠。

维护和践行多边主义，应顺应历史大势，坚持开放包容、互利共赢，支持更多国家参与全球治理，推动国际关系民主化、法制化、规则化建设，推动多边主义更上一层楼。

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