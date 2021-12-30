北京冬奥村外景。据悉，北京冬奥村将于2022年1月27日正式开村。

胡庆明摄（人民图片）

北京冬奥会日渐临近，全世界冰雪运动健儿都在热切期盼盛会启幕。近期，国际社会有关方面接连发出支持北京冬奥会、反对体育政治化的正义声音。全球践行奥林匹克精神的国家和人民正以实际行动证明，举办一届简约、安全、精彩的北京冬奥会是人心所向。多国人士表示，北京冬奥会筹备工作出色，相信北京将呈现一场令人难忘的体育盛会。

“必须保护体育免受政治干扰”

第七十六届联合国大会今年12月初协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个会员国共提该决议。12月11日，国际奥委会第十届奥林匹克峰会宣言再次发出了国际体育界支持北京冬奥会、反对体育政治化的共同呼声。二十国集团、中非合作论坛、中国—拉共体论坛、上海合作组织等多边机制也发出支持北京冬奥会的强音。

12月23日，在年度大型记者招待会上，俄罗斯总统普京强调体育和艺术一样，应该使人民团结起来，而不是在各国人民之间制造问题。当体育失去其基本价值时，将对整个国际社会造成危害。

法国国民教育、青年和体育部长让—米歇尔·布朗凯在接受法国电视台采访时称：“体育本身是一个世界，必须保护体育免受政治干扰。否则，它可以朝着任何方向发展，并最终将扼杀所有比赛。”

津巴布韦新闻部长莫妮卡·穆茨万古瓦在接受中国媒体采访时表示，体育能带来鼓舞和愉悦，应保持纯粹，永远不应被政治化。一些西方国家干扰北京冬奥会的企图不会得逞，更不会对这一盛事的顺利举办产生任何影响。

在2014年索契冬奥会、2018年平昌冬奥会上共摘得2银1铜的德国冬季两项运动员莱塞在接受德新社采访时表示，以牺牲运动员权益为代价的政治讨论是错误的。“很多运动员获得了冬奥会资格，不能剥夺他们的参赛权利，不能毁掉他们的梦想。奥林匹克运动应该是非政治的。”

“北京冬奥会将国际社会团结起来”

国际奥委会官方季刊《奥林匹克评论》在12月最新一期上刊发了国际奥委会主席巴赫的文章。他说：“新冠肺炎疫情的阴霾仍未散去，而我们生活的世界似乎比以前更为分化。2022年北京冬奥会将是一个重要时刻，以和平、友谊和团结精神把世界凝聚在一起。”

针对有些国家将北京冬奥会政治化的行为，南非外交部副总司长苏克拉尔表示遗憾。他认为：“过去两年全世界都在遭受疫情的冲击，北京冬奥会像是一盏希望之灯，将国际社会团结起来。这将是一个伟大的节日、一场伟大的聚会。”

乌克兰奥委会主席谢尔盖·布勃卡相信，北京冬奥会将是一届值得世界期待的冬奥会。他说，为了共同应对疫情挑战，各国和地区人民需要体育运动，更需要团结一致。

挪威驻华大使白思娜认为，挪中两国在冬季运动方面的合作，生动诠释了奥林匹克运动的参与精神。“我们希望更多的国家参与冰雪运动，各国之间应当交流互鉴、携手合作。”

“冬奥会不仅仅是体育赛事，更重要的是向世界展示团结精神。我们把世界团结在一起，通过体育感受情谊。”美国高山滑雪名将、两届冬奥会金牌得主希弗林说。

“有信心在赛场上取得好成绩”

全球疫情形势严峻，怎样如期安全高效举办冬奥会？

国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委12月13日发布第二版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》（以下简称《防疫手册》）。北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣在接受媒体采访时说：“《防疫手册》所述措施依据疫情防控最新科研成果、专家意见和其他国际赛事经验制定，我们相信这些应对措施可以有效降低疫情风险，希望大家都能严格遵守，共同努力为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”

匈牙利奥委会主席库尔恰尔近日表达了对中国在新冠疫情的困难环境下举办冬奥会的由衷感谢。在他看来，将要举办冬奥会这个事实本身就是一个巨大的成功。

目前，北京冬奥会各项准备工作已经就绪，所有竞赛场馆全部完工，通过国际冬季单项体育组织认证，全面具备办赛条件。多国运动员也正加紧备战、蓄势待发，期待在冬奥赛场上发挥最佳水平。

新西兰滑雪选手玛戈·哈克特说：“我很高兴代表新西兰参加北京冬奥会，希望能让每个人为我骄傲，我有信心在赛场上取得好成绩。北京冬奥会赛场见！”

北京冬奥会墨西哥代表团团长、墨西哥全国滑雪协会主席卡洛斯·普鲁内达表示，整个墨西哥代表团都为能参加北京冬奥会而激动，相信所有运动员都会在赛场上收获一段非常难忘的记忆。

（综合本报记者史志鹏、康朴和新华社、央视网等相关报道）

(责编：袁勃、赵欣悦)