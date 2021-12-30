新华社香港12月29日电（记者孔维一）针对欧盟对外行动署发言人、香港外国记者会等混淆黑白、颠倒是非，公然散布恶劣言论肆意诋毁香港法治与自由，妄图阻挠特区警方依法执法，公开包庇反中乱港分子，外交部驻港特派员公署发言人29日表示强烈不满和坚决反对，指出香港拨乱反正的历史大势不可阻挡，任何外部干预抹黑都如螳臂挡车，不自量力，注定失败！

发言人表示，香港是法治社会，有法必依，违法必究。特区警方依法采取行动、拘捕涉嫌串谋发布煽动刊物的个人，是维护国家安全、捍卫香港法治与社会秩序的正义之举，大快人心，不容置喙。任何人假借、利用新闻工作作为工具，从事危害国家安全、破坏法治与社会秩序的勾当，只能是新闻自由的“害群之马”，必将遭到法律的制裁。一些外部干预势力急不可耐地跳出来煽风点火，公然与反中乱港分子为伍，恰恰坐实了其破坏特区法治、破坏香港繁荣稳定的卑鄙行径和险恶用心。

发言人指出，香港基本法和香港国安法明确保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。香港国安法实施以来，香港发展重回正轨，新闻自由得以在安全、稳定、法治环境下得到更好保障，这是任何不带偏见之人都无法否认的。外部干预势力屡次三番攻击香港新闻自由，蓄意渲染所谓“寒蝉效应”，支持新闻自由是假，见不得香港稳、看不惯香港治是真。事实不容歪曲，大势不可逆转。任何聒噪杂音都无法改变香港传媒发达、新闻自由的客观事实，无法阻挠香港开启由乱转治、由治及兴的历史新篇，无法撼动中华民族伟大复兴的铿锵步伐。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。奉劝外部干预势力尊重事实、认清大势，立即停止破坏特区法治，停止与涉嫌危害中国国家安全的犯罪分子沆瀣一气，停止以任何借口干预香港事务和中国内政。

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