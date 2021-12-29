新华社北京12月29日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正29日在北京同新加坡副总理王瑞杰举行视频会见，并共同主持中新双边合作联委会第十七次会议、苏州工业园区联合协调理事会第二十二次会议、天津生态城联合协调理事会第十三次会议、中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第五次会议。

会见时，韩正表示，中新作为近邻和伙伴，政治上相知互信，高层交往密切。习近平主席不久前同李显龙总理通电话，对中新关系发展作出新的战略指引。中方欢迎新方深度参与中国构建新发展格局进程，愿同新方携手同行，深入开展高质量共建“一带一路”合作，共同维护多边主义和自由贸易，加强新冠疫苗和药物研发生产等抗疫合作，积极拓展数字经济、绿色发展等领域合作，推动两国合作不断提升质量和水平。

王瑞杰表示，中国进入新发展阶段给新中合作带来巨大机遇。新方愿同中方密切高层互动，发挥好双边合作机制作用，深化各领域合作，推动自由贸易，加强人员交往，携手为两国和地区人民创造更美好的未来。祝愿北京冬奥会取得圆满成功。

随后，韩正和王瑞杰共同主持四个双边合作机制会议。双方全面梳理两国高层共识落实情况和务实合作进展，共同规划下阶段合作方向和重点。双方一致同意，以构建新发展格局为引领，推动重点合作项目高质量发展；以中国和东盟关系提升为全面战略伙伴关系为契机，打造互利共赢合作新标杆；以拓展两国抗疫和发展合作为依托，为全球抗疫和可持续发展作出新贡献。

会后，韩正和王瑞杰共同宣布达成“陆海新通道”合作规划等一系列成果，并共同出席中国旅新大熊猫新生幼仔命名仪式。

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