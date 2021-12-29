韩正同新加坡副总理王瑞杰举行视频会见并共同主持中新双边合作机制会议
2021年12月29日20:56 | 来源：新华网
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新华社北京12月29日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正29日在北京同新加坡副总理王瑞杰举行视频会见，并共同主持中新双边合作联委会第十七次会议、苏州工业园区联合协调理事会第二十二次会议、天津生态城联合协调理事会第十三次会议、中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第五次会议。
会见时，韩正表示，中新作为近邻和伙伴，政治上相知互信，高层交往密切。习近平主席不久前同李显龙总理通电话，对中新关系发展作出新的战略指引。中方欢迎新方深度参与中国构建新发展格局进程，愿同新方携手同行，深入开展高质量共建“一带一路”合作，共同维护多边主义和自由贸易，加强新冠疫苗和药物研发生产等抗疫合作，积极拓展数字经济、绿色发展等领域合作，推动两国合作不断提升质量和水平。
王瑞杰表示，中国进入新发展阶段给新中合作带来巨大机遇。新方愿同中方密切高层互动，发挥好双边合作机制作用，深化各领域合作，推动自由贸易，加强人员交往，携手为两国和地区人民创造更美好的未来。祝愿北京冬奥会取得圆满成功。
随后，韩正和王瑞杰共同主持四个双边合作机制会议。双方全面梳理两国高层共识落实情况和务实合作进展，共同规划下阶段合作方向和重点。双方一致同意，以构建新发展格局为引领，推动重点合作项目高质量发展；以中国和东盟关系提升为全面战略伙伴关系为契机，打造互利共赢合作新标杆；以拓展两国抗疫和发展合作为依托，为全球抗疫和可持续发展作出新贡献。
会后，韩正和王瑞杰共同宣布达成“陆海新通道”合作规划等一系列成果，并共同出席中国旅新大熊猫新生幼仔命名仪式。
(责编：崔译戈、杨牧)
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