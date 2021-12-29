新华社北京12月29日电 综合新华社驻外记者报道：近日缅甸、越南分别首次报告本国发现奥密克戎毒株感染病例。与此同时，奥密克戎毒株取代德尔塔毒株，成为在美国、荷兰流行的主要新冠病毒。奥密克戎毒株迫使英国的卫生服务处于“战争状态”。

据缅甸卫生部28日消息，该国卫生部门本月14日对30例境外输入的新冠确诊病例的样本做基因组测序，28日得到的结果显示，4名从阿联酋迪拜乘飞机回国的缅甸人感染奥密克戎毒株。这是缅甸首次报告该毒株感染病例。

缅甸卫生部28日晚发布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例187例，累计确诊530000例；新增死亡3例，累计死亡19260例。

越南卫生部28日确认该国发现首例奥密克戎毒株感染病例。感染者于本月19日从英国乘航班抵达河内内排国际机场，入境后其新冠检测结果呈阳性。21日公布的样本基因组测序结果确认，此人感染了奥密克戎毒株。

据越南卫生部统计，28日该国新增新冠确诊病例14440例，新增死亡215例；截至28日，越南累计新冠确诊病例1680985例，累计死亡31632例。

美国疾病控制和预防中心网站28日公布的疫情模型数据显示，在截至12月25日的一周内，新增奥密克戎毒株感染病例占到当周新增新冠总病例数的58.6%。奥密克戎已取代德尔塔毒株成为在美主要流行毒株。

据美国约翰斯·霍普金斯大学28日发布的数据，美国较前一日新增新冠确诊病例512553例，为疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录；累计确诊超过5302万例；累计死亡超过81.97万例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所28日说，在过去7天里，该国的奥密克戎毒株感染病例已超新增新冠病毒感染病例总数的一半，从而取代德尔塔毒株，成为在荷兰流行的主要毒株。

据该机构28日公布的数字，在过去7天荷兰新增新冠确诊病例84398例，新增入院病例1063例。截至28日，荷兰累计新冠确诊病例3085553例。

据英国卫生安全局28日公布的数据，该国当天新增奥密克戎毒株感染病例17269例，累计确诊177201例。英国卫生大臣赛义德·贾维德此前指出，本国的奥密克戎毒株实际感染病例数“显著高于”官方公布的数据。

英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯此前警告说，随着奥密克戎毒株席卷全英国，其卫生服务已处于“战争状态”。另据英国政府28日公布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例129471例，累计确诊12338676例；新增死亡18例，累计死亡148021例（执笔记者：王钊；参与记者：张东强、车宏亮、陶军、王湘江、谭晶晶、郭爽）

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