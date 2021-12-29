新华社喀布尔12月29日电 通讯：杀害平民暴露了美国“人权卫士”的虚伪面目——阿富汗人控诉美军空袭滥杀无辜

新华社记者史先涛

“那是一个悲剧之夜，我家男女老幼共17口人倒在了血泊中，伤者的哭喊声从家里的每个角落传来。”73岁的丁·穆罕默德悲痛地回忆起10年前发生在自己家中的恐怖场景。

丁·穆罕默德住在阿富汗南部坎大哈省潘杰瓦伊地区拉卡尼村，当年美军战机对这个村子发动了空袭，杀死了包括他家17口人在内的63名村民，还有几十人受伤。

“他们都是无辜的平民，没有犯任何罪。”他日前接受新华社记者采访时说。然而，美军对杀害平民的行为既没有道歉，也没有赔偿，更遑论惩罚凶手了。

面对愤怒的村民们讨说法时，美军狡辩称，塔利班高级指挥官当时躲在村子里，死于空袭的都是塔利班武装分子。丁·穆罕默德说，美军的说法完全是毫无依据的谎言。

他说：“美军在空袭行动中杀害包括儿童在内的平民，暴露了美国所谓人权捍卫者的虚伪面目，国际社会应该谴责美国践踏人权的行为，并将罪犯绳之以法。”

血洗拉卡尼村只是美军杀害阿富汗平民罪行的冰山一角。在长达20年的阿富汗战争期间，美军的空袭行动造成大量平民伤亡，令受害者遭受灭顶之灾，美方却屡屡称之为 “误炸”，拒绝承担责任。

今年8月29日，美军在撤离阿富汗前一天对喀布尔一处民居发动了无人机袭击，杀死了包括7名儿童在内的10名平民。美国防部在调查后宣布，不会对相关人员进行惩罚。

2002年7月，阿富汗中部乌鲁兹甘省一个村庄举行婚礼，参加婚礼的人按当地习俗对天鸣枪以示庆贺，却引来美军战机轰炸，导致40多人丧生、上百人受伤。事后，美军拒绝道歉，称其攻击“正当合法”，要对此负责的是所谓“对美方发动攻击的地面武装人员”。

此类悲剧在阿富汗多次上演。据美国《民族》周刊2013年报道，仅2001年至2012年，美国在阿富汗就空袭过6场婚礼，共造成200多人死亡。此外，美军空袭还“误炸”过医院。

据美国《纽约时报》报道，美军在阿富汗、伊拉克和叙利亚的空袭存在多种问题，包括严重的情报错误、不精确的打击目标等。美国防部不仅蓄意掩盖空袭导致的真实伤亡人数，而且还拒绝对杀害平民的行为承担责任。

虽然美军已经撤离了阿富汗，但是美军并没有对其犯下的罪行有所反省，阿富汗人民依然承受着美军暴行带来的伤痛，而且他们投诉无门，也完全看不到犯下战争罪行的美国军人被绳之以法的前景。

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