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专访：“这是海尔智家在欧盟的一个里程碑事件”

——访海尔欧洲区总经理孙书宝

2021年12月29日17:06 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特12月28日电 专访：“这是海尔智家在欧盟的一个里程碑事件”——访海尔欧洲区总经理孙书宝

　　新华社记者林惠芬

　　“中国海尔冰箱厂在罗马尼亚正式投产，这是海尔智家在欧盟的一个里程碑事件，更是中罗两国经贸合作的一个重要时刻。”海尔欧洲区总经理孙书宝日前在接受新华社记者电话采访时说。

　　罗马尼亚海尔冰箱厂日前在位于首都布加勒斯特以北约60公里的阿利安索工业园正式投产。孙书宝介绍说，作为海尔在欧盟建设的第一家冰箱互联工厂，这里将开发和生产海尔旗下海尔、卡迪和胡佛三大品牌的嵌入式和独立式智能环保互联冰箱产品。

　　孙书宝说，连年来，海尔冰箱在欧洲各国所占份额不断提升，海尔在欧盟国家建厂，实现了设计、制造、营销三位一体的本土化，将能更好满足欧洲消费者日益扩大的需求，产品的销售和服务将更加便捷。

　　他说，罗马尼亚在地理位置、人力资源、供应链等方面均具有比较优势，而工业园区临近首都，周边技术工人云集，同时交通便利，“能够缩短物流时间和产品上市时间”。

　　该工厂于2020年7月动工建设，投资超过7000万欧元，拥有超过30台机器人等先进机器设备，年设计产能超过100万台。孙书宝告诉记者，罗马尼亚工厂将成为海尔在欧盟最大的冰箱生产出口基地，产品除了供应本地市场外，将辐射整个欧盟市场以及其他国际市场。

　　孙书宝说，阿利安索工业园是东南欧地区规模最大的工业园区之一。当地政府和园区管理当局对海尔在园区落户表示欢迎并提供便利。目前，工厂已为当地创造了800多个就业岗位。

(责编：崔译戈、杨牧)

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