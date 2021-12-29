人民网记者 周雨

“我几乎不敢相信自己夺冠了，因为参加比赛的选手都很厉害。” 16岁的西班牙姑娘光洁说。近日，她获得了由教育部主办的第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总冠军。

本届大赛吸引了来自全球87个国家3万多名选手参与，最终来自五大洲的冠军参与全球总决赛。经过命题演讲、才艺表演、文化知识问答等环节的激烈角逐，西班牙选手光洁最终摘得桂冠。

光洁参加的“汉语桥”世界中学生中文比赛作为“汉语桥”系列的一部分，通过中文在不同国家、不同民族的中学生之间构筑起文化交流的桥梁。

与中国文化结缘

4年前，卡斯蒂利亚-拉曼查大学孔子学院在光洁的家乡托雷多成立，光洁的中文学习之路从那里正式开始。不过光洁告诉我们，她对中国文化的兴趣早在多年前就已经萌芽。“我从小就特别喜欢做手工。当我第一次看到中国剪纸时，觉得太神奇了！只用几剪子减下去，再展开，就能呈现出各种令人惊叹的图案。从那时起，我对中国文化的兴趣油然而生。”

光洁还回忆，刚开始学中文的那年，她为庆祝春节学习了剪纸，还剪出了各种有趣的图案。“我对与中国文化有关的一切事物都感兴趣，但最热衷的还是中国书法和绘画艺术，这些艺术也加深了我对中国哲学、历史和文化的理解。”

“古有悬梁锥刺骨，今有光洁把辣服”

比赛中，光洁用“古有悬梁锥刺骨，今有光洁把辣服”的故事逗乐了现场评委。中国古人为了不让打瞌睡影响学习，想出了“头悬梁”和“锥刺股”的办法。而光洁为了在夜晚保持清醒、不犯困，独家方法是“吃辣”。

“我去餐馆吃饭，专门点那些最辣的菜，就是为了不让自己犯困——辣椒的味道很重，让人汗流浃背。尤其如果你不是特别能吃辣椒，那吃完就更睡不着了。”

光洁还说，中文学习的过程有甜，有苦，也有辣。“辣”字最能准确地描述她的内心感受。“当我能逐渐听懂别人用中文交流、知道那些笔画复杂的汉字如何书写的时候，心里充满了快乐，很甜；学中文的过程中遇到困难，考试没考好的时候，内心是苦的；但更多的体验还是‘辣’——投入了许多时间和精力，努力学习，最终收获果实，酣畅淋漓。”

“汉语桥”大赛夺冠后，光洁第一时间给她的中文老师们打了电话，告诉她们这个好消息。“她们为这场比赛付出了很多，如果没有她们的指导，我不会取得这样的成绩。”光洁在接受人民网采访时说。

“学习中文为我打开了人生的另一扇大门”

尽管光洁未曾来过中国，但她对中国充满了期待。“我已经迫不及待想去中国的各个城市了，想品尝各地的美食，想去天坛、故宫、长城......”

除了中文，光洁还在学习英语和法语。“语言可以架起文化交流的桥梁，学语言，尤其是学中文，为我打开了人生的另一扇大门，把我带到一个全新的世界。”她表示自己的终极梦想是“去中国教西班牙语”。为了实现梦想，光洁正在努力学习。“我觉得学习中文是一道光，照亮了我的人生。”

光洁还说，在西班牙，越来越多的人正在学习中文。“很多人都在孔子学院上汉语课，有很小的小朋友，也有年纪很大的老人。人们对中国文化越来越感兴趣。”谈到一些西班牙媒体对中国的批评态度，光洁说：“只有真正在一个国家住过很多年，才可能对它的情况了如指掌。所以我们不应该道听途说，而是要有自己的判断力。同时，政治也应该与文化、学术领域分开。”

谈到即将举办的北京冬奥会，光洁表示十分期待：“虽然去不了现场，但我肯定会在家看比赛。我会为西班牙和中国的运动员加油！”

(责编：徐祥丽、常红)