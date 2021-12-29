新华社北京12月29日电 12月29日上午，以“中国共产党和老挝人革党领导各自国家探索建设社会主义的重大成就和历史经验”为主题的第九次中老两党理论研讨会通过视频方式举行。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明和老挝人革党中央政治局委员、中央书记处书记、中央纪委书记、国家监察总署署长坎潘·蓬马塔出席并作主旨报告，老挝人革党中央书记处书记、中宣部部长、中央理论委员会主席坎潘·培亚冯出席。

黄坤明指出，今年是中老建交60周年暨中老友好年，加强两党治国理政经验交流意义重大。前不久，习近平总书记同通伦总书记视频会晤，并共同出席中老铁路通车仪式，见证了中老友谊历史新的一页。中共十九届六中全会全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，着重阐释新时代的历史性成就、历史性变革，为深化社会主义建设规律性认识、新时代坚持和发展中国特色社会主义提供了遵循。新征程上，中国党和国家将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加自觉地从历史中汲取智慧力量，不断开创社会主义事业新局面。

坎潘高度评价中共百年特别是十八大以来以习近平同志为核心的中共中央领导中国取得的伟大成就，表示老方愿同中方加强交流互鉴，共同促进社会主义事业蓬勃发展。

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