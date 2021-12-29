新华社耶路撒冷12月28日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列国防部28日发表声明说，以色列国防部长甘茨当天与巴勒斯坦总统阿巴斯会面，讨论了“议程上的各种安全和民事问题”。

据以色列媒体报道，两人在甘茨位于以色列中部城市哈艾因角的家中进行了会面，这次会面得到以色列总理贝内特的批准。

以色列国防部声明说，甘茨对阿巴斯表示，以方将继续促进在经济和民事领域“建立信任措施”，并强调了加强安全协调、维护稳定、防止恐怖主义和暴力等“共同利益”。

以色列媒体援引出席会面的巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员侯赛因·谢赫的话报道说，甘茨与阿巴斯的会谈涉及“根据国际社会的决定达成解决方案”的政治前景的重要性，双方还谈到近期约旦河西岸的紧张局势，以及安全、经济和人道主义等领域的问题。

这是近期阿巴斯同甘茨的再度会面。8月29日，阿巴斯在位于约旦河西岸城市拉姆安拉的总统办公室会见了甘茨，双方讨论了安全、外交以及经济等事务。

2010年阿巴斯在美国会见以色列时任总理内塔尼亚胡后，双方领导人再未有过直接会面。2014年，以色列和巴勒斯坦民族权力机构和谈破裂，至今未恢复。

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