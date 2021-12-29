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英国日增新冠确诊病例近13万例再创新高

2021年12月29日11:25 | 来源：新华网
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新华社伦敦12月28日电（记者郭爽）据英国政府28日公布的疫情新数据，该国当天新增新冠确诊病例近13万例，再创疫情暴发以来最高纪录。随着奥密克戎毒株加速传播，本月以来英国日增新冠确诊病例数次刷新纪录，上一个该纪录是24日报告的122186例。

28日数据显示，英国较前一日新增新冠确诊病例129471例，累计确诊12338676例；新增死亡18例，累计死亡148021例；该国12岁以上民众当中超过82%接种过两剂新冠疫苗，近57%打过疫苗加强针。

据英国卫生安全局28日公布的数据，该国当天新增奥密克戎毒株感染病例17269例，累计确诊177201例。英国卫生大臣赛义德·贾维德此前指出，本国的奥密克戎毒株“数据存在差距”，实际感染病例数“显著高于”官方公布数据。

贾维德27日表示，新年前英格兰不会实施新的疫情防控限制措施，同时警告说，人们在参加新年庆祝活动时应“保持谨慎”，参加活动前应进行新冠检测。他没有排除在明年1月进一步出台防疫限制措施的可能性。

英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯此前警告说，随着奥密克戎毒株席卷全英国，其卫生服务已处于“战争状态”。多项研究显示，英国需要尽快开始实施更严格的新冠疫情防控限制措施，以防止医疗系统不堪重负。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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