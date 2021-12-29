人民网讯 12月28日，中俄友好、和平与发展委员会第十三次全体会议以主、分会场视频连线方式在北京和莫斯科同时举行。会议主题为“深化睦邻友好、推进民间外交”。中俄老朋友理事会中方主席周晓沛在发言中指出，“在中俄双方隆重庆祝睦邻友好合作条约20周年之际，作为中俄关系近半个世纪风云变迁的见证者，我们结合亲身经历撰文或宣讲，解读两国‘世代友好、永不为敌’的现实意义和战略价值，强调从历史中汲取智慧并主动建言献策，为新时代中俄关系发展添薪加柴。”

周晓沛表示，近两年来由于受新冠疫情影响，加之缺乏创新意识，老朋友理事会所做的工作有限。在严峻的特殊环境中，老外交人克服困难，依然密切关注新形势下中俄关系发展的新特点、新动向，并利用新媒体等平台积极发声，有针对性地讲好中俄战略协作伙伴关系的生动故事，为巩固两国睦邻友好做些力所能及的事情。

他强调，明年老朋友理事会的主要工作是配合庆祝委员会成立25周年，与媒体理事会央视俄语部联合拍摄制作《老朋友传承世代友好的故事》纪录片，积极筹办“薪火相传，世代友好”主题庆典报告会。这两项活动贯穿着同一条红线，就是向年轻人传承中俄两国世代友好的珍贵理念。如届时疫情好转，将筹备重启邀请俄方第二批老朋友代表团访华，并召开第二届中俄老朋友理事会全会。

最后，周晓沛代表中俄老朋友理事会中方成员，向俄方主席杰尼索夫大使及委员会秘书处对中方工作的一贯支持和帮助表示衷心感谢。

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