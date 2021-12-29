新华社华盛顿12月28日电（记者谭晶晶）近期美国疫情严重反弹，儿童新冠确诊病例、住院病例持续激增。美国儿科学会和儿童医院协会27日发布的新报告显示，自疫情暴发以来，美国已有超过750万名儿童确诊感染新冠病毒，平均每10名儿童中有1人感染新冠。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染病例。数据显示，截至12月23日，美国累计报告7565416例儿童确诊病例，占本国新冠病例总数的17.4%，平均每10万名儿童中有10052人感染。

报告说，美国儿童新冠感染病例数“极高”且仍在持续增加。在截至12月23日的一周时间内，美国新增儿童新冠确诊病例近19.9万例，占全美单周新增确诊病例总数的20.8%。这一增幅与12月初的单周新增儿童确诊病例数相比增长了约50%。

报告显示，美国单周新增儿童新冠确诊病例数已连续20周超过10万例。自今年9月第一周以来，美国累计增加超过250万例儿童新冠确诊病例。

报告还显示，美国儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的1.8%至4.1%不等，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.27%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。

美国儿科学会说，目前看来儿童新冠重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关新冠疫情对儿童长期影响的数据，包括新冠病毒如何损害儿童患者的身体健康、情绪及心理健康等。

美国疾病控制和预防中心网站公布的疫情模型数据显示，近期变异新冠病毒奥密克戎毒株已取代德尔塔毒株成为在美主要流行毒株。另据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，全美27日新增新冠确诊病例超过51万例，达512553例，为疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录。

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