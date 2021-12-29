人民网开罗12月28日电 （记者周輖）12月27日，阿联酋卫生和预防部批准紧急使用国药集团中国生物二代重组蛋白新冠疫苗，这是目前全球首个获批紧急使用的二代重组蛋白新冠疫苗。该疫苗针对多种变异毒株具有广谱保护效力。阿联酋已对该疫苗开展相关研究，作为加强针用于已接种两剂国药疫苗的人群。

重组蛋白新冠疫苗由中国生物研究院科研团队研发，具有独立自主知识产权。在第一代重组蛋白新冠疫苗的基础上，通过对各种变异株的免疫逃逸能力和进化规律进行全面分析评估，全新设计开发了第二代重组蛋白新冠疫苗。临床前有效性研究和初步的人体试验显示，第二代疫苗对多种变异株具有广谱保护潜力。目前，该新冠疫苗在阿联酋已接种近2000名受试者，初步的研究结果显示，该疫苗安全性和耐受性好，可激发人体产生针对原型株和主要变异株高水平的中和抗体，充分体现了重组蛋白疫苗技术路线在疫苗研发中的优势和特点。

阿联酋卫生与预防部确认，紧急使用该新冠疫苗完全符合法规和法律及审查程序。这是卫生部与卫生当局合作，为加强社区成员对新冠肺炎大流行的预防而付出的艰苦努力的一部分。这一举措反映了阿联酋确保国民健康和安全的战略，以及通过一切可能的手段继续抗击疫情的努力。

国药集团是全球唯一在三条技术路线上研发4款新冠疫苗的企业。目前国药疫苗已在全球，112个国家、地区及国际组织批准使用或准入。

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重组蛋白新冠疫苗是基于新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）受体结合区（RBD）的天然结构特征，运用结构生物学、计算生物学自主设计研发，采用基因工程技术构建工程细胞株，重组表达抗原蛋白，靶点明确，针对性强。免疫后可诱导机体产生针对性中和抗体，从而阻断病毒与受体细胞的结合，发挥保护作用。

重组蛋白疫苗技术路线成熟，适于规模化生产，在制备全过程中不涉及活病毒及其他感染性材料，无需在高等级生物安全环境进行，生产速度更快，便于储存和分发。

(责编：徐祥丽、常红)