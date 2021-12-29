新华社开罗12月28日电（记者吴丹妮 马尔瓦·叶海亚）埃及旅游和文物部28日说，该国研究人员近日运用CT扫描等技术首次以数字方式“解封”阿蒙霍特普一世法老的木乃伊，并公布其面部特征等细节。

根据埃及旅游和文物部发表的声明，埃及考古学家扎希·哈瓦斯和开罗大学医学院放射学教授萨哈尔·萨利姆使用先进的X射线技术、CT扫描技术和先进的计算机软件程序，首次以“安全的非侵入、非接触”的数字方式“解封”阿蒙霍特普一世的木乃伊，并公布其面部特征、年龄以及被制作成木乃伊时的相关信息等。有关研究结果28日发表在《医学前沿》杂志上。

对木乃伊的数字化分析表明，阿蒙霍特普一世去世时约35岁，未发现任何受伤或患病导致死亡的迹象；其面部特征与其父雅赫摩斯一世相似；其大脑仍在头骨中，并未像图坦卡蒙和拉美西斯二世等法老那样在被制作成木乃伊时大脑被移除；木乃伊内部有30个护身符，身体下方有一条由34颗金珠组成的腰带。

阿蒙霍特普一世为古埃及第十八王朝法老，约公元前1525年至公元前1504年在位。据埃及金字塔在线网站报道，阿蒙霍特普一世木乃伊于1881年在埃及卢克索的一处墓葬中被发现。

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