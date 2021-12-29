新华社德黑兰12月28日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部长阿卜杜拉希扬28日表示，伊朗核问题全面协议相关方在奥地利首都维也纳举行的新一轮谈判正朝着好的方向发展。

阿卜杜拉希扬当天在伊朗首都德黑兰对媒体说，在第八轮美伊恢复履约谈判中，伊朗谈判小组把重点放在统一的“共同案文”上。参与谈判的其他各方也关注于“伊朗在案文中提出的问题”，主要讨论各方存在分歧的问题。欧盟对外行动署副秘书长莫拉正在积极发挥协调作用。

阿卜杜拉希扬表示，如果相关各方表现出决心和善意，有可能在不久的将来达成协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重以及伊朗政府领导层换届，谈判举行6轮后暂停。第七轮谈判11月29日至12月17日在维也纳举行，第八轮谈判12月27日启动。

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