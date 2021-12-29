新华社东京12月28日电（记者郭丹）围绕美军普天间基地搬迁事宜，日本冲绳县政府28日表示，由于对福冈高级法院那霸支部的有关判决不服，已于当天正式上诉最高法院。

为推进美军普天间基地向边野古地区的搬迁事宜，日本那霸地方法院去年一审判决冲绳县政府应撤回对中央政府国土交通省的起诉。本月15日，福冈高级法院那霸支部以冲绳县不具有原告资格为由，对冲绳县政府的上诉不予受理，并支持那霸地方法院的一审判决。

1996年，日美政府商定，把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至名护市边野古，搬迁需要填海造地并新建两条飞机跑道。冲绳民众对此表示强烈反对，要求美军基地彻底迁出冲绳。2013年，时任冲绳县知事仲井真弘多发放了填海造地许可证。2018年，时任知事翁长雄志以边野古地基松软为由撤销了这一许可，叫停施工。2019年，时任国土交通大臣石井启一裁定，冲绳县应撤回否认施工许可的行政决定。对此，冲绳县政府提出异议，并开始通过法律手段不断与中央政府抗争。

冲绳县政府一方面通过不颁发填海造地的施工许可证叫停施工，一方面主张保护珊瑚、拒绝日本政府提出的将边野古预定填埋区域内的珊瑚移植至他处的“珊瑚移植计划”。今年7月28日，迫于日本最高法院的裁决，冲绳县知事玉城丹尼批准了移植珊瑚所必须的“采捕许可”，同时提出“应避开不适宜珊瑚存活的高温时期”的附加条件。但日本防卫省冲绳防卫局在裁决次日的高温天气即开始移植作业，冲绳县以“冲绳防卫局并未遵守适合条件”为由撤回了珊瑚“采捕许可”。本月28日，日本农林水产省裁定冲绳县应取消有关“撤销珊瑚移植许可”的决定，即最终认可边野古海域的珊瑚可以移植。

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