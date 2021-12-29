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普京：俄罗斯致力于推动独联体国家间关系发展

2021年12月29日08:41 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月28日电（记者黄河）俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯致力于进一步推动独联体国家间关系发展。

据克里姆林宫网站28日发布的消息，独联体国家领导人非正式会晤当天在圣彼得堡举行，普京与阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等国领导人以及哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫等出席。

普京在会晤中祝贺独联体成立30周年。他说，在过去几十年里，独联体国家发生了许多根本性变化。成立独联体是合理而正确的选择，各国在国家安全、经济等领域的一体化进程不断加深。俄罗斯致力于进一步推动独联体国家间关系发展。

普京说，自苏联时期建立起来的联系为独联体国家间关系发展发挥了积极作用。在世界各国深受新冠疫情影响时，独联体国家依靠建立起来的紧密联系比许多国家能更好地应对疫情挑战。

俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长、国家总防疫师波波娃当天介绍了独联体各国共同抗疫以及对疫情形势的预判等相关情况。

独联体全称独立国家联合体，成立于1991年12月，现有9个正式成员国。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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