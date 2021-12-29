美国政客近来疯狂炒作针对中国的人权议题。从炮制所谓涉疆法案，到任命所谓“西藏事务特别协调员”，美方打着“人权”旗号对中国内政横加干涉，严重破坏国际秩序与国际关系准则。正如中国人权研究会27日发布的报告指出，美方在国际人权领域大搞人权政治化，对全球人权事业发展构成重大威胁，产生了极其恶劣的破坏性后果。

这份题为《美国人权政治化行径毁损人权善治根基》报告（以下简称“报告”）梳理了美国人权政治化的过程与手段。从把人权作为打击苏联的政治工具，到冷战结束后将自身人权价值观强加于他国、打压与自己政治制度不同的国家，美国搞人权政治化前科累累，是个“惯犯”。

大量事实证明，人权不过是美式霸权的一块遮羞布，是美方打压异己的大棒与政治工具。美国纽约大学历史和国际关系学者詹姆斯·派克通过分析大量历史资料得出结论：美国官方所倡导的所谓人权与真正的人权理念几乎没有丝毫联系。美国官方高举人权旗帜，其唯一的目的是利用人权推广自己的全球战略。

美国大搞人权政治化，严重玷污了人权理念，对全球人权治理带来破坏性影响，也使美式霸权遭到反噬。

首先，美国将人权政治化大棒挥舞得越高，越是暴露其自身人权的斑斑劣迹。从种族歧视，到枪支泛滥、暴力执法，再到贫富两极分化，美国政客连本国人权问题都解决不好，又有何脸面去扮演对他国指指点点的“人权判官”？

此外，美国搞人权政治化越疯狂，越是让世界看清美国才是全球人权灾难的最大制造者。从出兵阿富汗、入侵伊拉克，到酷刑、暗杀等严重侵犯人权行为层出不穷，再到监听并搜集外国政要以及美国公民的个人信息，美国为维护自身霸权，不断破坏全球人权事业的健康机体，将一个又一个国家推入社会动荡的漩涡。

根据美国学者崔升焕和詹姆斯·帕特里克对近30年间144个国家的数据对比分析，二战后，美国基于外交的人权输出几乎全是失败的。美国将人权战略工具化，非但不能真正地改善人权，反而会导致新的人权灾难。

讽刺的是，越是侵犯人权行径遭到揭露和批评，美国政客越是声嘶力竭地高喊“人权”口号，以粉饰其形象。然而，这不过是掩耳盗铃之举。2021年美军仓皇撤离阿富汗的大溃败，就被分析人士认为是美国霸权走向衰落的又一个转折点。

二战结束以来的全球人权实践反复证明，搞人权政治化违背全球民众追求和平与发展的诉求，逆流而行，不得人心。在今年举行的联合国人权理事会第48届会议上，各国代表齐声敦促美方正视自身人权劣迹，坚决反对将人权问题政治化，坚持反对干涉别国内政。这表明，人们日益深刻地认识到，防止和遏制人权政治化，是促进世界人权事业健康发展的重要保障。

“皇帝的新衣”早已被剥下，美国政客必须立即停止将人权政治化的卑劣行径。如果他们仍执迷不悟，那么正如报告所指出，这将使美国竭尽全力维护的国际霸权遭到全面反噬，在全球人权事业发展的凯歌声中鸣响起美国霸权衰落的丧钟。（国际锐评评论员）

文章转自央视新闻客户端

(责编：刘叶婷、常红)