【鸣镝】

“美国为了维护自身的政治利益和全球霸权地位，在国际人权领域大搞人权政治化，采取选择性、双重标准、单方面强制等手段，严重侵蚀了全球人权治理赖以支撑和运行的重要基础，对全球人权事业发展构成重大威胁，产生了极其恶劣的破坏性后果。”中国人权研究会12月27日发布的《美国人权政治化行径毁损人权善治根基》研究报告如此指出。这份报告系统梳理了美国人权政治化的历史发展，深入剖析了美国人权政治化举措的深层原因和表现形态，深刻指出了美国人权政治化对全球人权治理带来的灾难性影响。

人权是一个伟大的名词。人人得享人权，是全人类的共同追求。二战以来，在国际社会的共同努力下，国际人权事业迅猛发展，全球人权治理步入机制化、法治化阶段。与此同时，美国主导的人权政治化逆历史潮流而动，严重威胁了全球人权治理健康发展。美国出于某种政治动机以实用主义的态度来处理人权问题，将人权异化为实现自身政治利益的工具。虽然美国一直自我标榜为维护人权价值的模范，但是历史和现实雄辩地证明美国在人权问题上是多么的言清行浊、表里相违。在20世纪70年代之前，种族隔离大行其道的美国一直对国际人权标准持勉强、冷漠甚至拒斥态度。在20世纪70年代至冷战结束前，美国又转而推行人权外交，利用人权作为打击苏联的政治工具。冷战结束后，美国又将自身人权价值观强加于他国，打压与自己政治制度不同的国家，维护自身的全球霸权。

其实，不管是早期对人权的漠视甚至拒斥，还是后期热衷于将人权作为大棒到处挥舞，本质上都是美国将人权视为政治斗争的工具，并依据人权与其政治战略的契合关系来决定对人权的态度。在这方面，美国以国家利益作为对外政策依据的现实主义态度倒是始终如一。虽然美国企图通过人权外交来增强其外交政策的道德感召力，但是人权政治化操弄却让世人越发看清了美国唯我独尊、异化人权、戕害人命的丑恶言行。面对其全球战略与国际人权标准之间的冲突，美国或是放弃人权原则，赤裸裸地展示霸权；或是根据自己的政治利益有选择性地适用人权原则；或是直接将人权作为借口，对威胁自己政治利益的国家扣上“侵犯人权”的帽子，为侵犯他国主权披上道德外衣。可见，无论美国的人权政策如何变化，其维护美国自身利益的出发点始终不变。

全球人权治理首先是国际法之治。推进全球人权治理，必须要遵守以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际法和国际关系准则。美国一直冠冕堂皇地鼓吹“基于规则的国际秩序”，但是却对人权规则采取双重标准。一方面，美国在要求他国尊重人权的同时，却对国际人权标准采取“合则用，不合则弃”的实用态度；另一方面，美国还常常区分“敌”“友”以双标适用人权准则，刻意在人权领域制造分裂、破坏团结。美国对自己国家的人权问题奉行一套标准，对别的国家的人权问题奉行另外一套标准；对自己的盟国或友好国家奉行一套标准，对与自己意识形态不同、政治和社会制度不同或利益相冲突的国家则奉行另一套标准；对同一国家在不同时期采取不同人权标准；在不同时期和不同问题上对人权采取不同的态度；对不同类权利采取不同态度，突出强调自由权，淡化乃至否认生存权、发展权。

美国不仅不是其所标榜的人权模范生，反而是全球人权治理的严重威胁。美国的人权政治化行径侵蚀和毁损全球人权善治的基础，给全球人权事业带来了灾难性的后果。美国以政治利益划界，阻塞了不同人权观点之间正常对话的可能性，将国际人权机构变为政治对抗的战场。美国以人权为借口干涉别国内政，导致被干涉和侵略的国家战火纷飞、生灵涂炭，造成了新的人道主义灾难。这不仅影响了全球人权治理的健康发展，而且也使美国自身的人权状况长期得不到应有的改善。美国将人权作为实现其全球战略的工具，玷污全球人权崇高的理想。

美国搞人权政治化是一部深刻的反面教材。美国将人权政治化所导致的恶果使人们日益深刻地认识到，人权非政治化是全球人权治理得以顺利进行的基础和前提，防止和遏制人权政治化是促进世界人权事业健康发展的重要保障。

（作者：毛俊响，系中南大学人权研究中心执行主任、教授）

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