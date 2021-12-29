白 阳 孙广勇

习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习时强调：“讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强我国国际传播能力建设的重要任务。”

做好新形势下的国际传播工作意义重大、任重道远。

在中国共产党的坚强领导下，在中国人民的共同奋斗下，中国取得一系列伟大的发展成就，引发国际社会持续关注，中国国际话语权和影响力也显著提升。今年以来，人民日报通过分布海外的39个分社，持续向国外主流媒体平台推送覆盖13个语种的近3000件优质新闻产品，共落地近3万次，多国主流媒体累计刊发超过150块主题专版。党的十九届六中全会胜利召开，第四届中国国际进口博览会成果丰硕……中国真实、生动的发展状况不断通过海外媒体平台直接传递给各国受众，让各国受众能够听到、听清、听懂中国声音。

从全面建成小康社会，到共建“一带一路”倡议，再到构建人类命运共同体理念，我们充分、鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。疫情来袭，河北石家庄如何3天内完成逾千万人的核酸检测？贵州草海护鸟员、甘肃沙漠护林员如何在帮助改善当地生态环境的同时实现自身脱贫？北京冬奥会国家速滑馆8500吨的钢结构如何通过“智慧制造”完成精准设计和装配？农村电商怎么帮助越来越多的特色农产品“飞”出山村、“飞”入城市？菌草技术又是如何不断走出国门，在很多欠发达国家和地区得到推广……一个个鲜活生动的故事绘就今日中国的卓越成绩和造福世界的壮美画卷，新时代中国正在进行的伟大实践赋予我们自信与底气，讲好中国故事，传播好中国声音，让可信、可爱、可敬的中国形象走向世界，深入人心。

“通过阅读人民日报推送给泰国媒体的报道，我能够更详细了解到在中国共产党领导下，中国在经济社会等各领域取得的巨大成就。中国脱贫攻坚取得全面胜利，共建‘一带一路’倡议助力全球发展。中国共产党勇于自我革新，始终与时俱进，妥善应对各项挑战，成功经验值得其他国家和政党学习借鉴。”泰国前总理阿披实的“读后感”道出了众多海外读者的真实感受。

联接中外、沟通世界的职责在肩，唯有砥砺笃行不负使命，丰富报道内容，创新传播方式，讲好中国故事，传播好中国声音，阐释好中国特色，才能更好向世界介绍新时代的中国，更好展示真实、立体、全面的中国，为中国走向世界、世界读懂中国作出新的更大的贡献。

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)