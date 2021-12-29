《俄罗斯报》和人民日报通过共同努力，持续开展卓有成效的合作，取得了丰硕成果，这对俄中关系的全面发展也有着促进作用。

——《俄罗斯报》编委阿列克谢·萨文

人民日报在《韩民族日报》刊登的版面具有重要意义，报道内容能够帮助韩国民众充分了解当今中国社会。两个媒体的新闻合作能够增进两国民众之间的相互理解，希望今后通过更多合作为促进韩中友好关系作出贡献。

——《韩民族日报》代表理事、社长金玄大

在与人民日报合作的过程中，我们有机会深入了解中国共产党如何带领中国人民实现全面建成小康社会的目标。相信与人民日报的交流合作有助于增进两国人民相互了解、相互支持。

——《蒙古消息报》总编辑楚龙策策格

与人民日报的合作，拓展了两国间民心相通的重要渠道。希望我们双方媒体共同努力，更好地展现印度尼西亚和中国之间深化合作、互利共赢的友好关系。

——印度尼西亚《雅加达邮报》总编辑陶菲克拉赫曼·默罕穆德

在新冠肺炎疫情仍旧蔓延、世界经济脆弱复苏的背景下，人民日报的报道向我们的读者展示了中国积极开放市场、与各国深化经贸合作的意愿和行动，这将有助于推动世界各国互惠互利、共赢发展。

——泰国《经理报》高级编辑巴空吉

坦桑尼亚民众非常珍视坦中友谊，也非常感激一直以来中国对我们的支持与帮助。人民日报的报道内容丰富，故事生动。相信坦桑尼亚读者一定热切期待更多来自人民日报的报道。

——坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳

人民日报的报道从多角度向埃及和阿拉伯国家读者展示了中国脱贫攻坚取得的重大历史性成就。越来越多中国人过上好日子，这与中国共产党强有力的领导、中国人民的勤劳与团结密切相关。中国的经验值得国际社会特别是发展中国家学习。

——埃及《金字塔报》副主编萨米·卡姆哈维

津巴布韦《先驱报》和人民日报合作推出的“中国重返联合国50周年”专题版面内容十分精彩，版面设计美观大方，内容丰富，图片、图表等元素是一大亮点。

——津巴布韦新闻记者协会理事莫妮卡

（本报记者杜一菲、张光政、马菲、霍文、徐伟、孙广勇、闫韫明、周輖、邹松采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 17 版）

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