人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

研究：近30年来韩国沿岸海平面共上升9.1厘米

2021年12月26日11:20 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网12月26日电 据韩国媒体26日报道，韩国海洋水产部旗下国立海洋调查院近日公布一项研究，结果显示，近30年来，韩国沿岸海平面上升速率为每年3.03毫米，共上升9.1厘米。

韩国国立海洋调查院对该国沿岸21个潮位观测站1991年至2020年资料进行分析的结果显示，过去30年来，海平面年均上升3.03毫米。其中，东部海岸水面上升速度最快，为3.71毫米，西部和南部海岸分别为3.07毫米和2.61毫米。从具体观测地点来看，郁陵岛的上升速度最快，为6.17毫米，其后依次为浦项、保宁、仁川、束草。

从近30年韩国沿岸海平面平均上升速度来看，1991至2000年为年均3.8毫米，2001年至2010年为0.13毫米，2011年至2020年为4.27毫米，与1990年代相比上升速度约增加10%以上。

2021年8月，政府间气候变化专门委员会(IPCC)旗下工作组发布的一份报告显示，1971年至2006年和2006年至2018年，全球平均海平面分别上升1.9毫米和3.7毫米。与此相比，韩国沿岸海平面上升速度在1971年至2006年期间为2.2毫米，略快于全球平均值，2006年至2018年为3.6毫米，接近全球平均值。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部