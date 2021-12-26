中新网12月26日电 据韩国媒体26日报道，韩国海洋水产部旗下国立海洋调查院近日公布一项研究，结果显示，近30年来，韩国沿岸海平面上升速率为每年3.03毫米，共上升9.1厘米。

韩国国立海洋调查院对该国沿岸21个潮位观测站1991年至2020年资料进行分析的结果显示，过去30年来，海平面年均上升3.03毫米。其中，东部海岸水面上升速度最快，为3.71毫米，西部和南部海岸分别为3.07毫米和2.61毫米。从具体观测地点来看，郁陵岛的上升速度最快，为6.17毫米，其后依次为浦项、保宁、仁川、束草。

从近30年韩国沿岸海平面平均上升速度来看，1991至2000年为年均3.8毫米，2001年至2010年为0.13毫米，2011年至2020年为4.27毫米，与1990年代相比上升速度约增加10%以上。

2021年8月，政府间气候变化专门委员会(IPCC)旗下工作组发布的一份报告显示，1971年至2006年和2006年至2018年，全球平均海平面分别上升1.9毫米和3.7毫米。与此相比，韩国沿岸海平面上升速度在1971年至2006年期间为2.2毫米，略快于全球平均值，2006年至2018年为3.6毫米，接近全球平均值。

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