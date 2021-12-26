中新网北京12月26日电 题：抗疫不是“权力的游戏” 美式操弄贻害自身波及世界

作者 尹嘉

25日，是基督教圣诞节。然而，在新冠疫情的笼罩下，日增确诊病例飙升、物价上涨、航班大面积延误、取消，《华盛顿邮报》直呼“就连圣诞树也逃不过2021年的经济混乱” ……美国民众今年的圣诞节，注定“难熬”。在新冠肺炎全球大流行近两年之后，为何美式抗疫依然失灵？根源在于，美国始终将政治利益凌驾于生命安全之上，以政治操弄主导抗疫。这些行径不仅破坏全球抗疫努力，还给美国民众的生命健康带来巨大损害，可谓贻害自身又波及世界。

智联智囊咨询机构和太和智库24日联合发布《美国对全球疫情扩散负有不可推卸的责任》研究报告(下文简称“报告”)。报告部分内容聚焦了政治操弄对全球抗疫的阻碍作用，直言美国人民和世界人民都是受害者。

抗疫还是党争？

美国卫生官员近日预测称，2021年美国的死亡人数或超340万，比2020年更多，而其中因新冠导致的死亡人数则可能高达37万。美国媒体称，由于新冠疫情肆虐，2020年已成为美国历史上“最致命”的一年。来自世卫组织的统计数据显示，美国已在相当长时间内在确诊和死亡病例两项数据上高居全球之首，目前累计确诊已超5000万例，累计死亡病例已超80万例。美国这个世界上最富有、最发达、医疗资源最丰富的国家为何未能通过疫情“压力测试”？正如报告所言，美国的疫情防控从一开始就沦为了党派斗争的牺牲品。美国民主、共和两党的政治压力不在于是否有效防控疫情和挽救生命，而在于如何借疫情之机获得选民的支持。在美国疫情形势最为严峻之际，恰逢美国总统大选，许多官员更关心的是怎么在政府换届中给自己谋出路，无心应对疫情，一次又一次贻误了控制疫情的窗口期。

溯源还是甩锅？

新冠病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。病毒溯源对流行病防治的重大意义，也已成为各界共识。然而，在新冠病毒溯源问题上，美国将其作为转嫁责任、打压竞争对手的工具，秉持双标原则，甚至导演“情报溯源”闹剧，频频制造障碍阻挠科学溯源，将自身抗疫不力的责任甩锅中国。就此，该报告也明确指出，美国在溯源问题上执行两套标准，美国大肆炒作“实验室泄漏论”，积极推动世卫组织对中国溯源调查，但却置国际社会质疑和呼声于不顾，拒绝对疑点重重的德特里克堡和北卡罗来纳大学的实验室进行调查。可见，美国持续炒作“溯源调查”的真正目的是编造谎言，歪曲事实，消耗中方外交资源，增加美对华要价筹码，而不是对世界人民负责。

担当还是推责？

疫情不分国别，疾病不分种族。全球疫情的反复不断告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体，唯有密切合作才能尽快制胜疫情。

抗疫是全球之事，中国从未忘记大国担当。自新冠肺炎疫情暴发以来，中国积极推进疫苗国际合作进程，主张让疫苗成为全球公共产品，并通过援助抗疫物资、派遣抗疫医疗队等多种方式，为全球战疫贡献中国力量。反观一直以超级大国自居的美国，表现令人唏嘘。报告指出，美国作为全球头号强国却完全没有与之匹配的责任和担当。美国一直标榜人道主义和人权至上，在疫苗分配方面大搞“美国优先”，奉行“疫苗民族主义”，不仅不配合全球疫苗计划，指责中国疫苗援助，还对疫苗生产原材料实施出口管制，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗，迟迟不肯援助深受疫情之苦的发展中国家，加剧全球新冠疫苗分配不公，任由疫苗鸿沟不断扩大。

事实充分表明，美国政客种种违反科学、破坏团结的政治操弄，已成为全球团结抗疫的最大“毒瘤”，也是全球驱散疫霾的最大阻碍。

大道之行，天下为公。面对世纪疫情带来的严峻挑战，人类唯有同舟共济才能共克时艰。只有彻底摒弃零和思维和政治偏见，不再玩弄“权力的游戏”，人类才能赢得这场与新冠病毒的持久战。(完)

(责编：于洋、杨牧)