新华社北京12月26日电 （国际观察）“一带一路”上的轨道交通2021加速“向前”

新华社记者王松宇 杨骏 彭梦瑶

它是运输紧缺防疫物资的“生命线”，它是为全球经济运行作出贡献的“钢铁洪流”，它是打开国际贸易新通道的重要标志。

一节节、一列列、一站站，这股洪流不断延伸、加速奔跑。

它，就是“一带一路”上的轨道交通，2021年跑出新的“加速度”！

跑出发展“加速度”

圣诞节前夕，当欧美国家民众担忧因海运受阻无法及时收到圣诞礼物时，中国各地的中欧班列正将圣诞用品从中国源源不断运往欧洲。

今年是中欧班列运行十周年、统一品牌五周年。截至10月底，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家175个城市，运输货品达5万余种，将中国生产的生活必需品和生产资料及时送达欧洲，也为欧洲企业对华出口提供便利。

疫情下的中欧班列开行数量和货物运量不断刷新纪录。来自国家发展改革委的信息显示，今年1至11月，中欧班列累计开行13817列，运送133.2万标箱，同比分别增长23%、30%。截至今年11月底，中欧班列累计运送防疫物资更是达到了1343万件、10.3万吨。

德国汉堡港营销协会负责人阿克塞尔·马特恩日前在汉堡接受新华社记者专访时说，中国在全球产业链供应链中发挥着重要作用。作为一种可靠的物流替代方案，中欧班列有利于缓解目前供应链紧张难题。

中亚宝丰国际物流有限公司海外部工作人员杜华说，目前中欧班列的运价与海运基本相当，但走铁路只需半个月，比海运时间少了将近一半还多。

迈出关键一步

12月3日，中老铁路正式全线开通运营，标志着酝酿了半个多世纪的泛亚铁路迈出了关键一步。中老铁路通车后，万象到中老边境车程从2天缩减到3小时，到云南昆明可朝发夕至。

泰国交通部轨道交通厅副厅长披切·古那探拉接受新华社记者采访时说：“中老铁路的开通有利于促进铁路沿线地区的贸易、投资和旅游业发展，包括中、老、泰三国在内，整个大湄公河区域各国都会在商业、农产品、消费品、投资、旅游等方面受益。”

世界银行研究报告说，中老铁路有望使万象与昆明之间的运输成本下降40%至50%；泰国兰乍邦港至昆明的运输成本有望下降至少32%。预计到2030年，经中老铁路老挝段的年过境贸易货物量将达390万吨。

今年恰逢中国-东盟建立对话关系30周年，双方正推进“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接。明年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将正式生效。专家认为，“一带一路”倡议将带动泛亚铁路建设进程，推动区域互联互通。

发展之“路”不断延伸

今年6月中旬，中国企业承建的坦桑尼亚中央线标轨铁路伊萨卡至姆万扎段举行开工仪式。这个铁路项目建成后，将成为连接坦桑尼亚及乌干达、卢旺达、布隆迪等国并通向印度洋的重要通道，对促进地区国家经济发展、改善民生意义重大。

从20世纪70年代建成的坦赞铁路，到近年开通运营的亚吉铁路、蒙内铁路，再到新建的坦桑尼亚中央线标轨铁路，在中非双方共同努力下，非洲大地上的发展之“路”不断延伸，见证了中国与世界共谋发展的诚意始终如一、行动坚定不移。

截至12月16日，中国已与145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。中国倡议设立的亚投行、丝路基金等金融机构为基础设施建设拓展资金渠道。纷呈的亮点，标注出“一带一路”建设实打实、沉甸甸的成就。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，对很多国家来说，难以摆脱贫困的主要原因之一是交通基础设施建设薄弱，在这方面，中国为世界各国树立了榜样。（参与记者：陈绍华、朱晟、王亚光、王媛媛、姚兵、宿亮、余谦梁、郑世波、刘佑民）

(责编：于洋、杨牧)