新华社安卡拉12月25日电（国际观察）土耳其新政救市 里拉大幅反弹

新华社记者郑思远 施洋

土耳其里拉本周走出一波大幅上涨行情，里拉对美元汇率由20日的18比1左右急速攀升至最高时的10比1左右，最终维持在11比1左右，涨幅逾40%，回到上月中下旬时的水平。

近期，里拉汇率屡现剧烈波动行情。16日，里拉对美元汇率跌破15比1大关；17日，里拉对美元汇率跌破16和17两个整数关口；20日，里拉对美元汇率跌破18比1大关。本月以来，土耳其中央银行已经五次干预外汇市场。

20日晚，土耳其总统埃尔多安宣布新救市措施，里拉汇率随即一转颓势，大幅上扬并逐渐企稳。救市措施包括一项新的金融替代方案，为本币储蓄因里拉贬值蒙受的损失提供补偿，以减少汇率波动对储户的影响。同时，政府将采取大幅提高个人养老金补贴等措施，以减轻民众生活成本压力。

土财政部长努尔丁·内巴蒂23日接受当地电视台采访时说，本周，受里拉汇率反弹影响，做空里拉的小规模投资者遭受重创，土政府此前反复警告其不要投机。

埃尔多安24日表示，土耳其已经启动经济政策的历史性变革，通过投资、就业、生产、出口等发展经济。

埃尔多安此前表示，土耳其将坚持以降低利率、促进就业和吸引更多投资为优先选项的新经济模式，无意也无需退出现行汇率制度，也不打算退出自由市场，将继续按照目前的政策路线稳定汇率和通胀水平。

尽管土政府大力推行新经济政策，维持降低利率的非传统金融操作措施，并承诺保障民众利益，但一些观察人士仍质疑相关做法的合理性，认为外汇风险和高通胀给民众造成沉重负担。

伊斯坦布尔海峡大学经济学教授埃里克·迈耶森认为，新救市措施意味着外汇风险由公共预算和纳税人承担。土耳其的风险溢价与其他发展中国家的差距处于2012年以来的最高水平。

土耳其《发言人报》经济记者穆拉特·穆拉特奥卢表示，新救市措施将给财政部带来负担，而这种负担将以通货膨胀的形式转移到民众身上。土耳其独立投资人内贾蒂·多卢认为，新救市措施和存款政策是一种隐性的加息。

据土央行数据，土耳其11月消费者价格指数（CPI）环比上涨3.51%，高于市场预期的3.00%，同比上涨21.31%。

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