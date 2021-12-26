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外媒：韩国前总统李明博未获特赦

2021年12月26日09:55 | 来源：新华网
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据韩联社首尔12月24日报道，韩国政府24日上午公布新年特赦名单，包括前总统朴槿惠和前总理韩明淑在内的3094人将于31日获得特赦、减刑或复权，但前总统李明博却不在其列。

青瓦台相关人士称，关于此次特赦，文在寅广泛听取宗教界、公民团体、政界等社会各界意见，深思熟虑直到最后一刻才作出决定。

报道称，该人士就前总统李明博未列入赦免名单一事表示，朴槿惠和李明博的情况大不相同。此次赦免与下届总统选举毫无关系。

法务部长官朴范界当天在记者会上说，朴槿惠的健康状况恶化是重要决定因素之一，而李明博的情况与朴槿惠不同，政府也要考虑到国民情绪。

报道称，李明博因涉嫌从三星等收取巨额贿赂，并挪用他实际掌控的汽车零部件公司的公款，去年10月被判有期徒刑17年并处罚金130亿韩元（约合1095万美元）。

另据报道，民调机构韩国盖洛普公司11月发布的一项调查结果显示，近五成韩国人反对赦免前总统朴槿惠和李明博，但反对和赞成者比例相差很少。

据报道，该公司在11月2日至4日面向全国18周岁以上的1000人进行调查。48%的受访者反对赦免朴槿惠和李明博，44%表示赞成。

(责编：于洋、杨牧)

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