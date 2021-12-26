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希腊海域非法移民船沉没事故已致16人死亡

2021年12月26日09:47 | 来源：新华网
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新华社雅典12月25日电（记者于帅帅）希腊官方雅典-马其顿通讯社25日报道，24日晚一艘载有非法移民的船只在希腊帕罗斯岛附近爱琴海海域沉没，船上63人获救并被转移到帕罗斯岛上。目前救援人员已找到16具遇难者遗体，搜救工作仍在进行。

这是希腊海域近日发生的第三起沉船事故。21日深夜，一艘载有非法移民的船只在爱琴海海域沉没，有13人获救、3人死亡，另有多人失踪。23日下午，一艘载有非法移民的船只在希腊南部海域沉没，船上有90人生还，目前已打捞出11具遇难者遗体，仍有不明数量的人员失踪。

根据希腊海岸警卫队发布的消息，这三艘船只均由土耳其驶往意大利。

希腊海运和岛屿政策部长扬尼斯·普拉基奥塔基斯25日指责蛇头让非法移民“挤在没有救生衣，甚至连基本安全标准都达不到的船里”，呼吁国际社会采取行动。

2016年3月，土耳其和欧盟就非法移民管控问题达成协议，经由土耳其偷渡到欧洲的非法移民人数一度大幅下降，但爱琴海仍是非法移民经由土耳其偷渡到欧洲的重要通道。

(责编：于洋、杨牧)

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