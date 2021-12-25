新华社伦敦12月24日电（记者郭爽）英国政府24日公布的新冠疫情数据显示，该国新增新冠确诊病例超过12万例，是疫情暴发以来最高纪录。官方数据显示，伦敦是英国疫情最严重的地区。截至本月19日，伦敦大约每20人中有1人确诊感染新冠病毒。

英国政府数据显示，该国24日新增确诊病例122186例，累计确诊11891292例；新增死亡137例，累计死亡147857例；截至24日的一周，该国新增约70万例确诊病例和810例死亡病例，分别比上周增加48.2%和2%。该国12岁以上人群超82%已接种两剂新冠疫苗，超过56%已接种过加强针。

英国国家统计局当天公布的中期统计数据显示，截至本月19日，英格兰是英国疫情最严重的地区，有超过150万人感染新冠病毒，相当于大约每35人中就有1人感染。其中，伦敦疫情最严重，大约每20人中有1人感染新冠病毒；威尔士大约每45人中有1人感染；北爱尔兰大约每40人中有1人感染；苏格兰大约每65人中有1人感染。

根据统计局的数据模型，接下来几天伦敦的感染人数会进一步攀升，预计到26日会增至大约每10人中有1人感染。

英国卫生安全局24日数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例23719例，累计确诊114625例。英国卫生大臣赛义德·贾维德此前指出，奥密克戎毒株“数据存在差距”，实际感染病例数“显著高于”官方公布数据。

贾维德当天表示，围绕奥密克戎毒株仍存在很多不确定性，尽管确诊病例数不断增加，但暂不会宣布在圣诞节后收紧英格兰疫情防控措施。

英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯此前警告说，随着奥密克戎毒株席卷全国，英国卫生服务已处于“战争状态”。多项研究显示，英国需要尽快开始更严格的新冠疫情防控限制措施，以防止医疗系统不堪重负。

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