新华社芝加哥12月24日电 通讯：芝加哥学校致力于打造中美民间友谊纽带

新华社记者徐静

“最开始是父母让我学中文，现在还在学是因为我很喜欢我的老师和同学们，也很喜欢中国文化，”13岁的马纳娜·克鲁奇从两岁开始学习中文，她用中文告诉记者，“我还没有去过中国，我很想去。”

克鲁奇来自芝加哥蒙特梭利跨文化语言学校。这是一所私立非盈利学校，接收2岁至14岁学生。学校根据社区家长的意愿于2009年开设中文课程。许多学生很小就在父母安排下开始学习中文，并出于对中国文化的热爱还在继续学习。目前该校300多名学生中三分之一在学中文。

14岁的莉莉·拉布4岁开始学中文。“我觉得中文是一种美丽的语言。中国有美丽的文化，有丰富多彩的历史，我想学所有（感兴趣的东西）。”

拉布去过中国北京、成都和西安。“我最喜欢长城。我觉得它非常漂亮和优雅，站在长城上，我一下子觉得很爱这里。”拉布的理想是成为一名时装设计师。“我对中国古老时尚很感兴趣，大学毕业后想去中国学时尚。”

12岁的米里亚姆·米切尔小学一年级开始学中文。“父母想让我今后有更多工作机会，我也想要学中文。”米切尔告诉记者，她打算明年同父母一起去中国。

学校校长罗德里克·肖向记者介绍，最初是祖籍中国的家长希望孩子学中文，之后许多美国本土家长也加入进来。

中文老师纪翔已经在学校工作11年。“学校大部分学习中文的学生来自美国本土家庭。刚开始他们觉得多学一种语言将来会多一种机会，但在学习一段时间后，很多人坚持继续学习是出于对中文、中国文化的热爱。”

纪翔告诉记者，每逢中国春节和中秋节，学校中文部的学生会在全校组织各种各样的庆祝活动，比如剪纸、做灯笼、吃月饼以及介绍有关节日知识。

学校学生去年自发筹款，为武汉人民捐赠了近6000个口罩。纪翔说：“让我非常感动的是，学生每天早上7点到学校做热可可拿出去卖，在一个星期内筹得近4000美元。”

后来，当美国疫情严重时，武汉市通过中国驻芝加哥总领馆向该校捐赠了清洁用品。

校长肖对这种往来赞叹不已，表示学校正考虑在中国结交一个“姐妹学校”。

“我们不仅教授学生中文，还要让学生体验中国文化。如果我们各走各路，不了解彼此，将导致我们都不愿意看到的结局。”肖认为培养世界公民非常重要，“我们都是世界的一部分，这也是跨文化的意义。我们将努力架起桥梁，让大家更好地了解彼此。”

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