新华社北京12月25日电 题：美国滥施“长臂管辖”用心险恶

新华社记者

日前，美方不顾中方多次严正交涉，将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法。该法案凭空捏造所谓新疆“强迫劳动”问题，打着“人权”幌子滥施“长臂管辖”，粗暴干涉中国内政，充分暴露其“以疆制华”、遏制中国发展的险恶用心。

所谓法案，将新疆生产的全部产品推定为“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品。美方所谓新疆存在“强迫劳动”问题纯属凭空捏造，毫无事实依据。真相是新疆民众和中国其他地区民众一样，自愿参加工作并依法享受相同的工作待遇和条件，平等享有经济发展权。新疆的劳动就业保障政策及其实践，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准，根本不存在所谓“强迫劳动”问题。

美方依据美国国内法对新疆企业和个人采取单边强制措施，如此滥施“长臂管辖”，不仅严重损害中国新疆企业的合法权益和新疆人民发展权、工作权等基本人权，更是严重违反联合国宪章宗旨和原则，严重违反主权平等这一国际法根本原则和不干涉内政这一国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权主义和强权政治。

众所周知，“长臂管辖”如今已成为美打压外国实体、干涉别国内政甚至颠覆他国政权的霸权工具。美国滥施“长臂管辖”，让德国德意志银行、法国阿尔斯通等众多外国公司深受其害，多国经济主权遭受严重威胁。美方“长臂管辖”恶习遭到国际社会普遍反对。法国《回声报》说，“长臂管辖”已成美国经济战的一种武器，目的是削弱外国竞争者。

美方出台涉疆法案，是以“人权”之名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，严重破坏市场原则，违背世贸组织规则，严重损害中美两国企业和消费者切身利益，不利于全球产业链供应链稳定和世界经济复苏。

美方大肆炒作涉疆问题，与美方在意识形态、涉台、涉港、涉藏等问题上的诋毁攻击一起形成“组合拳”，目的都是为了抹黑中国形象、干涉中国内政、遏制中国发展。美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森曾亲口承认，所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部长期搞乱中国、遏制中国的战略阴谋。

谎言不堪一击，阴谋注定失败。美方应立即停止政治操弄，立即停止侵害新疆各族群众的生存权、发展权，立即撤销各项涉疆制裁打压措施，收起“长臂管辖”的黑手。中方将采取必要措施，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。

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