新华社华盛顿12月24日电 中国驻美国大使秦刚日前在接受美国多家主流媒体主编和资深记者联合采访时表示，中美之间的确存在竞争，但竞争不应是零和博弈，竞争应该是公平和健康的。竞争不是拳击比赛，而应该是赛跑，双方相互促进，都发挥出最佳水平。双方也都能找到合作的机会，既强大自己，又相互成就。

中国驻美国大使馆网站24日发布了采访记录的主要内容。此次采访由彭博创新经济论坛安排，以“炉边谈话”形式进行。

在回答“你觉得拜登政府想要发展什么样的美中关系”问题时，秦刚表示，拜登总统说，他希望美国与中国保持良好关系，他不想搞砸美中关系。但现在美方把美中关系定义为“竞争”，对此中方并不认同。用竞争来定义关系就会忽视合作因素，而合作一直是过去40多年中美双边关系的主基调。如果两国持续竞争下去，就会不断推高发生对抗冲突的风险。

秦刚指出，我们也认同中美之间的确存在竞争，但竞争不应是零和博弈，更不是你输我赢，竞争应该是公平和健康的。公平意味着双方都需要遵守公认的国际关系准则，而不是由一方定规矩让另一方来遵守。我们要遵守联合国宪章和世贸组织规定等国际公认的规则。此外，不应将竞争视为要将对方击倒，竞争不是拳击比赛，而应该是赛跑，双方相互促进，都发挥出最佳水平。双方也都能找到合作的机会，既强大自己，又相互成就。我们认为这才是健康和公平的竞争。

他强调，当前中美之间的“竞争”并不公平，美国正在以“竞争”为由遏制中国发展。有很多案例，比如许多中国企业受到无端打压，国家安全概念被无限放大和滥用，很多中国企业被列入各类管制清单，或者在美退市。这样的“竞争”是残酷、暴力的攻击，这正是我所担心的。美国试图动员盟友联手将中国排除出现行国际体系，中国企业不仅在美本土被限制，还面临被排挤出全球产业链、供应链和科技链的风险。这种竞争是恶性竞争，必须停止。

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