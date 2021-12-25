新华社马那瓜12月24日电（记者吴昊 赵凯）中国政府提供的第二批新冠疫苗24日上午运抵尼加拉瓜首都马那瓜，助力当地开展疫苗接种计划。

当天上午，这批由中国国药集团生产的新冠疫苗运抵马那瓜国际机场。尼总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加、卫生部长玛尔塔·雷耶斯和中国驻尼加拉瓜使馆复馆小组组长于波等出席交接仪式。

奥尔特加在致辞中对中方向尼方提供的抗疫支持表示感谢。他说，这批新冠疫苗作为来自中国的“圣诞礼物”，将助力尼方抗击疫情，保障民众生命健康。

奥尔特加说，两国复交后，尼方坚定恪守一个中国原则。尼中合作前景广阔，符合两国人民利益。尼中关系发展有助于尼方构建和平、安全与稳定的社会环境，促进尼民众全面发展、共同进步，进而构建更美好的世界。未来，尼中将持续深化友谊，推动两国政府与人民间关系不断向前。

于波表示，这批疫苗的抵达再次彰显中方坚定同尼方站在一起，团结抗疫、共克时艰的决心，体现了中国人民对尼人民的友好情谊，为双边关系发展开了好头。今后中方将继续支持尼方彻底战胜疫情，推动共建人类卫生健康共同体。中方愿继续同尼方在筑牢一个中国原则的政治基础上，共同擘画两国关系的发展蓝图，有序推进各领域交流合作，不断为两国和两国人民创造福祉。

12月10日，中国同尼加拉瓜签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。

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