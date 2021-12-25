□ 李嘉宝

站在2021年岁末回望，这是挑战与希望并存的一年。

这一年，世界乱象丛生、困难重重。全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期；个别大国重拾冷战思维，大搞集团政治，挑动分裂对立；单边主义和保护主义逆流涌动，强权政治和霸权行径仍在横行……

这一年，人类社会团结精神未泯，人类命运共同体理念更加深入人心。各国人民风雨同舟，谱写团结抗疫的动人篇章；奥林匹克格言首次更新，将“更团结”加入其中；第四届进博会如约而至，开放的春风惠及近3000家各国各地区企业……

站在时代的十字路口，人们看到了两种截然不同的价值取向。一种是沉浸在霸权主义迷思中，企图依靠“拳头”和“肌肉”称霸世界；另一种则是从人类共同福祉出发，致力团结合作，倡导开放共赢，践行平等尊重。

“新冠病毒危机正在改变世界，各国必须面对历史性挑战：一边管控危机，一边建设未来。”美国前国务卿基辛格如是说。人类要建设什么样的未来？国际社会日益凝聚起理性共识：要多边合作，不要霸权主义。

——霸权主义违背时代发展的浩荡潮流。举起历史的望远镜，从更长的时间轴观察世界，国际格局正在发生近代以来最具革命性的变化，大批新兴市场国家和发展中国家集体性崛起，世界多极化加速发展，经济全球化不可阻挡，新一轮科技革命和产业变革正在加快重塑世界。当百年变局与世纪疫情交织叠加，同住地球村的人们从未像今天这样命运与共，紧密相连。任何国家都不能从别国的困难中谋取利益，从他国的动荡中收获稳定。鼓吹“例外论”“唯我独尊”的霸权主义，与时代发展潮流格格不入，终将被滚滚向前的历史车轮碾压。

——霸权主义违背各国人民的发展愿望。面对疫情对世界经济的冲击，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对合作共赢的追求更加坚定。各国都有选择适合本国发展道路的权利，有维护本国发展利益的愿望。然而，美国一些政客却无视别国发展需求，深陷弱肉强食、赢者通吃的霸权逻辑中，对别国自主选择的发展道路指手画脚，还动辄“退群”“筑墙”“脱钩”，竭力维护自己的经济科技霸权，沦为世界经济复苏发展的“搅局者”。说到底，美国的种种做派还是以牺牲他国利益谋求一己之私。如此“发展”，缺乏平等互利、共同发展的坚实基础，注定难以长久。

——霸权主义违背全球治理的迫切需求。当前，治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字摆在全人类面前，疫情肆虐、气候变化、能源短缺、恐怖主义、贫富分化等问题日益凸显全球性。改革和完善全球治理体系，是人类面临的紧迫任务。大国垄断国际事务的霸权主义想法和做法不仅落后于时代，也是当今全球治理急需根除的一大症结。面对层出不穷的全球性挑战，没有哪个国家能独善其身，单打独斗只会按下葫芦浮起瓢，一个或几个国家来发号施令也行不通。只有坚持真正的多边主义、“大家商量着办”才是解决之道。

今日之世界，已不是昨日之世界。那些脑袋还停留在旧时代，为霸权主义摇旗呐喊的短视者也该醒醒了！从2021年初美国“国会山沦陷”的荒诞画面，到年中美军仓皇撤出阿富汗的“西贡时刻”，再到年末尴尬收场的所谓“民主峰会”，一个拼命维护自身全球霸权的超级大国，却一次次将自己的治理失序、政策失灵、民主人权失范问题暴露在世界面前，也一次次充当反面教材警示世人：霸权主义没有出路，既解决不了自身发展问题，也赢得不了国际社会的尊重。

“如果不能实现合作，人类的前景必将是黯淡的。”英国知名学者马丁·雅克说。新年的钟声即将敲响，世界仍然面临着抗疫复苏的艰巨挑战。各国应当团结起来，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进，共同创造更加美好的未来。

(责编：岳弘彬、牛镛)