新华社乌鲁木齐12月24日电 新疆维吾尔自治区人民政府24日就美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法发表严正声明。全文如下：

当地时间12月23日，美国打着人权的幌子，大搞政治操弄和经济霸凌，执意将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，企图剥夺新疆各族群众通过劳动和就业追求美好生活的权利，遏制新疆稳定发展，从而达到“以疆制华”的险恶目的。对此，新疆维吾尔自治区和新疆各族人民，表示强烈谴责和坚决反对！

近年来，新疆坚持把促进劳动就业作为最大的民生工程，把劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业相结合，大力实施就业优先战略和积极的就业政策，为各族群众就地就近就业、有序进城就业和自主创业创造条件，基本实现有劳动能力的人口全就业。2014年至2020年，新疆劳动就业总人数从1135.24万人增加到1356万人，增长19.4%；年均新增城镇就业47万人以上。在大力促进就业的同时，新疆充分尊重劳动者就业意愿，严格依法保障劳动者平等就业、获得报酬、参加社会保险、休息休假和职业安全等合法权益，根本不存在所谓的“强迫劳动”问题。

反观美国，在对待劳工问题上罪孽深重、劣迹斑斑，至今没有签订大多数国际劳工公约，血汗工厂、非法童工、贩运人口等“现代奴隶制”的现象触目惊心，私营监狱罪犯更是沦为奴隶。美国发布的人口贩运问题报告承认，美国强迫劳动、强迫卖淫、债务奴役等问题严峻，是人口贩运的来源国、目的国、中转国，甚至美国官员也参与了贩运人口和强迫劳动。2015年6月10日，国际工会联盟发布一份报告，将美国列为系统性侵犯工人权利的国家之一。这些都说明，美国才是严重侵犯劳动者人权、特别是少数族裔人权，真正存在强迫劳动的国家。

必须指出，新疆是中国的新疆，新疆事务纯属中国内政，任何外国政府和势力都无权干涉，美国的所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”就是废纸一张，丝毫影响不了新疆发展进步的历史进程，反而暴露出美国假人权、真霸权，假关心、真破坏的险恶用心。我们正告美国，妄图以莫须有的罪名破坏新疆稳定发展，只会让包括新疆各族群众在内的广大中国人民进一步认清美国的霸权本质，也必将遭到国际社会大多数成员的唾弃！

《 人民日报 》（ 2021年12月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)