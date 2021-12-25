新华社乌鲁木齐12月24日电 新疆维吾尔自治区人大常委会24日就美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法发表严正声明。全文如下：

当地时间12月23日，美国基于虚假信息和政治目的，将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法。这一所谓的“法案”蓄意诋毁中国新疆人权状况，恶意攻击新疆劳动就业保障政策，公然践踏国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，其真实意图和险恶用心就是妄图通过打压中国新疆企业，扰乱新疆稳定发展。对此，新疆维吾尔自治区人大常委会和新疆各族人民表示强烈谴责和坚决反对！

必须指出，新疆各族群众劳动就业均受法律保护。新疆始终遵循《国际劳工组织宪章》和相关公约精神，严格执行《中华人民共和国劳动法》《新疆维吾尔自治区贯彻〈中华人民共和国劳动法〉实施意见》《新疆维吾尔自治区实施〈劳动保障监察条例〉办法》等法律法规，把劳动关系的建立、运行、监督、调处纳入法治化轨道，深入开展常态化劳动执法检查，严厉禁止以暴力、威胁或非法限制人身自由为手段强迫劳动。

必须强调，新疆各族群众劳动就业是完全自由的。新疆坚持劳动者自主就业、市场调节就业、政府帮助就业和鼓励创业相结合的就业方针，有效发挥市场配置劳动力资源的作用，使各族劳动者和企业通过自主自愿、双向选择构建起劳动关系。新疆各族劳动者本着平等自愿、协商一致的原则，与企业依法签订劳动合同，他们的劳动报酬权、休息休假权、劳动安全卫生保护权、获得社会保险福利权等权利均依法得到保护，宗教信仰、民族文化、语言文字等方面权益均得到尊重和保障。

事实上，“贼喊捉贼”的美国才是真正的、赤裸裸的存在强迫劳动的国家。近年来，美国刻意逃避劳工保护责任，导致人口贩运问题泛滥成灾、农业领域强迫劳动触目惊心、私营监狱罪犯沦为奴隶、滥用童工现象普遍存在、女性和残疾人劳动权益屡遭侵害、就业领域歧视问题持续恶化。向来标榜劳动法律体系健全的美国，至今只批准了14项国际劳工公约。全球8项劳动核心公约，美国仅批准了2个，是批准公约数量最少的国家。特别是与强迫劳动问题直接相关的《强迫劳动公约》《强迫劳动公约补充议定书》《关于废止强迫劳动的公约》等3项重要法律文件，美国1项也没有签署，这恰好与美国在强迫劳动和侵犯劳工权利方面的长期糟糕记录形成了呼应。

我们坚信，在事实和真相面前，无论美国如何撒谎、欺骗、如何搬弄是非、挑拨离间，都破坏不了新疆社会稳定的大好局面，阻挡不了新疆各民族共同迈向美好生活的坚定步伐！我们奉劝美国停止在劳动问题上搞政治操弄，好好照照镜子，切实正视并解决好自身问题，如果一味玩弄“人权双标”，只会欲盖弥彰，徒增国际笑柄！

《 人民日报 》（ 2021年12月25日 03 版）

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