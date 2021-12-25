无论美方如何编造谎言、搬弄是非，都阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，都阻挡不了中国发展壮大的坚定步伐。美国自己才是搞强迫劳动的惯犯。美国将自己犯过的罪、作过的恶强加给中国，纯属以己度人、别有用心。

一段时期以来，美国一些政客打着“人权”旗号反复借涉疆问题造谣生事。近日，美方炮制所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，继续罔顾事实、颠倒黑白，恶意诋毁中国新疆人权状况。这是对公理良知的公然挑衅，是对中国内政的粗暴干涉，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

美国有关行径根本无关人权，而是彻头彻尾的政治操弄和经济霸凌。美国妄图通过制裁打压新疆企业、制造“强迫失业”“强迫贫困”，使新疆各族群众处于贫困、封闭、落后之中，借此祸乱新疆、遏制中国发展。这种违背市场规则和商业道德的行径，只会破坏全球产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序，损害美自身利益和国家信誉。

涉疆问题的实质是反暴恐、去极端化、反分裂问题。所谓新疆存在“种族灭绝”和“强迫劳动”完全是美西方反华势力制造的世纪谎言。在联合国人权理事会第四十八届会议上，近百个国家通过共同发言、单独发言、联合致函等方式表达对中国立场的支持，强调新疆问题完全是中国内部事务，任何国家不得干涉，反对借所谓人权问题干涉中国内政。这些正义的声音掷地有声、铿锵有力，也再次证明公道自在人心。

在新疆各族人民团结和谐、共同进步、幸福生活的事实面前，美方的荒谬指责不攻自破。当前，新疆处于历史上最好的发展时期，各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同创造美好幸福生活。天山南北呈现“家家有门路、人人有事干、月月有收入”的喜人景象，各族群众收入水平不断提升、生活质量越来越高，获得感、幸福感、安全感显著增强。“新疆各族人民平等团结，共同开发建设，共享幸福生活”“传统文化丰富灿烂，信仰自由得到保护与尊重”“新疆人权事业的发展进步有目共睹”……这是曾经到访新疆、见证新疆发展的国际人士的心声。

人民幸福生活是最大的人权，就业是最大的民生。近年来，新疆劳动就业保障政策体系进一步健全，就业规模不断扩大，就业结构更趋合理，劳动力素质明显提升。2014年至2020年，新疆劳动就业总人数从1135.24万人增加到1356万人，增长19.4%。在大力促进就业的同时，新疆严格依法保障劳动者平等就业、获得报酬、参加社会保险、休息休假和职业安全等合法权益，劳动权益保护水平不断提升。巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万曾多次访问新疆。他表示，眼见为实，新疆的劳动就业保障政策非常完善，所谓“强迫劳动”的指责毫无可信度。

美国一些人喜欢充当“人权教师爷”“人权判官”，对他国指手画脚、颐指气使，但具有讽刺意义的是，他们自己才是搞强迫劳动的惯犯。数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的历史，让强迫劳动成为美国“发家史”上永远抹不去的污点。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万名妇女和儿童遭到性奴役。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万。美国将自己犯过的罪、作过的恶强加给中国，纯属以己度人、别有用心。

涉疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。无论美方如何编造谎言、搬弄是非，都阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，都阻挡不了中国发展壮大的坚定步伐。中国政府和人民捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。美方必须立即纠正错误，停止利用涉疆问题散布谎言，否则终将为自己的傲慢付出代价。

《 人民日报 》（ 2021年12月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)